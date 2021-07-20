Жена Никиты Добрынина – Даша Квиткова, блоггер миллионник. Девушка призналась, что любит готовить, но не питается только полезной пищей.

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Шоколадный мусс с грецкими орешками – отличный завтрак, а главное сытный и быстрый в приготовлении.

Шоколадный мусс

Время: 10 минут
Порции: 2

Даша Квіткова
Скриншот с видео

  1. Для приготовления шоколадного мусса нам нужен блендер.

    Даша Квіткова
    Скриншот с видео
  2. В чаше блендера соедините сыр, йогурт, какао, корицу.

    Даша Квіткова
    Скриншот с видео
  3. Из фиников выньте косточки и добавьте к творожной массе.

    Даша Квіткова
    Скриншот с видео
  4. Перебейте все ингредиенты в однородную массу.

    Даша Квіткова
    Скриншот с видео
  5. Выложите шоколадный мусс в десертные тарелки и посыпьте орешками. Приятного аппетита!

    Даша Квіткова
    Скриншот с видео

К десерту можно добавить спелый банан, семена или фрукты на ваш вкус.