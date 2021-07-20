Жена Никиты Добрынина – Даша Квиткова, блоггер миллионник. Девушка призналась, что любит готовить, но не питается только полезной пищей.
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Шоколадный мусс с грецкими орешками – отличный завтрак, а главное сытный и быстрый в приготовлении.
Шоколадный мусс
Время: 10 минут
Порции: 2
Скриншот с видео
- Для приготовления шоколадного мусса нам нужен блендер.
Скриншот с видео
- В чаше блендера соедините сыр, йогурт, какао, корицу.
Скриншот с видео
- Из фиников выньте косточки и добавьте к творожной массе.
Скриншот с видео
- Перебейте все ингредиенты в однородную массу.
Скриншот с видео
- Выложите шоколадный мусс в десертные тарелки и посыпьте орешками. Приятного аппетита!
Скриншот с видео
К десерту можно добавить спелый банан, семена или фрукты на ваш вкус.