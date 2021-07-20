Дружина Нікіти Добриніна – Даша Квіткова, блогер мільйонник. Дівчина зізналася, що любить готувати, проте не харчується тільки корисною їжею.

Читайте також Здоровий стріт-фуд: як шаурма мережі Döner Market від МХП підкорює українських споживачів

Шоколадний мус з волоськими горішками – чудовий сніданок, а головне ситний та швидкий у приготуванні.

Шоколадний мус

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2

Даша Квіткова
Скріншот з відео

  1. Для приготування шоколадного мусу нам потрібен блендер.

    Даша Квіткова
    Скріншот з відео
  2. У чаші блендера з'єднайте сир, йогурт, какао, корицю.

    Даша Квіткова
    Скріншот з відео
  3. З фініків вийміть кісточки та додайте до сирної маси.

    Даша Квіткова
    Скріншот з відео
  4. Перебийте всі інгредієнти в однорідну масу.

    Даша Квіткова
    Скріншот з відео
  5. Викладіть шоколадний мус у десертні тарілки та посипте горішками. Смачного!

    Даша Квіткова
    Скріншот з відео

До десерту також можна додати стиглий банан, насіння або фрукти на ваш смак.