Дружина Нікіти Добриніна – Даша Квіткова, блогер мільйонник. Дівчина зізналася, що любить готувати, проте не харчується тільки корисною їжею.

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Шоколадний мус з волоськими горішками – чудовий сніданок, а головне ситний та швидкий у приготуванні.

Шоколадний мус

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2



Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 100 г домашнього сиру;

– 3 – 4 фініки;

– 150 мл грецького йогурту;

– 1 ч. л. какао;

– ¼ ч. л. меленої кориці;

– 2 ч. л. волоських горіхів.

Для приготування шоколадного мусу нам потрібен блендер.





Скріншот з відео

У чаші блендера з'єднайте сир, йогурт, какао, корицю.





Скріншот з відео

З фініків вийміть кісточки та додайте до сирної маси.





Скріншот з відео

Перебийте всі інгредієнти в однорідну масу.





Скріншот з відео

Викладіть шоколадний мус у десертні тарілки та посипте горішками. Смачного!





Скріншот з відео

До десерту також можна додати стиглий банан, насіння або фрукти на ваш смак.