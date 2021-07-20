Дружина Нікіти Добриніна – Даша Квіткова, блогер мільйонник. Дівчина зізналася, що любить готувати, проте не харчується тільки корисною їжею.
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Шоколадний мус з волоськими горішками – чудовий сніданок, а головне ситний та швидкий у приготуванні.
Шоколадний мус
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
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- Для приготування шоколадного мусу нам потрібен блендер.
Скріншот з відео
- У чаші блендера з'єднайте сир, йогурт, какао, корицю.
Скріншот з відео
- З фініків вийміть кісточки та додайте до сирної маси.
Скріншот з відео
- Перебийте всі інгредієнти в однорідну масу.
Скріншот з відео
- Викладіть шоколадний мус у десертні тарілки та посипте горішками. Смачного!
Скріншот з відео
До десерту також можна додати стиглий банан, насіння або фрукти на ваш смак.