Рецепт шоколадного мусса на завтрак от Даши Квитковой

20 июля 2021 , 14:09
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Источник:

инстаграм Инны Скиданюк

Даша Квиткова – победительница реалити-шоу "Холостяк", счастливая жена и мама. Девушка приготовила сладкий завтрак вместе с украинской блогершей Инной Скиданюк.

Жена Никиты Добрынина – Даша Квиткова, блоггер миллионник. Девушка призналась, что любит готовить, но не питается только полезной пищей.

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Шоколадный мусс с грецкими орешками – отличный завтрак, а главное сытный и быстрый в приготовлении.

Шоколадный мусс

Время: 10 минут
Порции: 2


Скриншот с видео

Ингредиенты:
- 100 г творога;
- 3 - 4 финика;
- 150 мл греческого йогурта;
- 1 ч. л. какао;
- ¼ ч. л. молотой корицы;
- 2 ч. л. грецких орехов.
  1. Для приготовления шоколадного мусса нам нужен блендер.


    Скриншот с видео
     
  2. В чаше блендера соедините сыр, йогурт, какао, корицу.


    Скриншот с видео
     
  3. Из фиников выньте косточки и добавьте к творожной массе.


    Скриншот с видео
     
  4. Перебейте все ингредиенты в однородную массу.


    Скриншот с видео
     
  5. Выложите шоколадный мусс в десертные тарелки и посыпьте орешками. Приятного аппетита!


    Скриншот с видео

К десерту можно добавить спелый банан, семена или фрукты на ваш вкус.

 

Автор: Богданна Рибак