Рецепт шоколадного мусса на завтрак от Даши Квитковой

Даша Квиткова – победительница реалити-шоу "Холостяк", счастливая жена и мама. Девушка приготовила сладкий завтрак вместе с украинской блогершей Инной Скиданюк.

Жена Никиты Добрынина – Даша Квиткова, блоггер миллионник. Девушка призналась, что любит готовить, но не питается только полезной пищей.

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Шоколадный мусс с грецкими орешками – отличный завтрак, а главное сытный и быстрый в приготовлении.

Шоколадный мусс

Время: 10 минут

Порции: 2



Скриншот с видео

Для приготовления шоколадного мусса нам нужен блендер.





Скриншот с видео

В чаше блендера соедините сыр, йогурт, какао, корицу.





Скриншот с видео

Из фиников выньте косточки и добавьте к творожной массе.





Скриншот с видео

Перебейте все ингредиенты в однородную массу.





Скриншот с видео

Выложите шоколадный мусс в десертные тарелки и посыпьте орешками. Приятного аппетита!





Скриншот с видео

- 100 г творога;- 3 - 4 финика;- 150 мл греческого йогурта;- 1 ч. л. какао;- ¼ ч. л. молотой корицы;- 2 ч. л. грецких орехов.

К десерту можно добавить спелый банан, семена или фрукты на ваш вкус.