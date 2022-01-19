С рецептом справится даже ребенок. Кстати, отличный повод приобщить малышню к кулинарному искусству.
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Готовый рулет храните в холодильнике.
Рецепт шоколадного рулета с изюмом и арахисом
- Время: 45 минут
- Порции: 6 – 8
Шоколадный рулет без выпечки / Фото Здоровый и вкусный
Приготовление:
- Соедините в сковороде 300 г сгущенки и какао. Перемешайте до однородной консистенции и поставьте на медленный огонь.
- Постоянно помешивая, доведите массу до первых пузырьков и добавьте сливочное масло. Перемешайте и добавьте темные изюм и арахис.
- Перемешивайте массу, пока она не станет однородной.
- Переложите ее на пищевой пергамент и разровняйте.
- В сковороде смешайте 300 г сгущенки, добавьте кусочки белого шоколада и перемешайте.
- Когда масса заварится, добавьте светлые изюм и цукаты. Тщательно вымешайте массу.
- Готовую шоколадную массу выложите на первую (с какао). Накройте пищевой пленкой и раскатайте.
- Снимите пленку и сформуйте все в рулет. Растяните его по длине, чтобы он стал похож на колбаску.
- Отправьте рулет на 30 минут в холодильник.
- Охлажденный рулет освободите от пергамента и нарежьте производным образом.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления шоколадного рулета с изюмом и арахисом: