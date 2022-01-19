С рецептом справится даже ребенок. Кстати, отличный повод приобщить малышню к кулинарному искусству.

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Готовый рулет храните в холодильнике.

Рецепт шоколадного рулета с изюмом и арахисом

  • Время: 45 минут
  • Порции: 6 – 8

Шоколадный рулет без выпечки / Фото Здоровый и вкусный

Приготовление:

  1. Соедините в сковороде 300 г сгущенки и какао. Перемешайте до однородной консистенции и поставьте на медленный огонь.
  2. Постоянно помешивая, доведите массу до первых пузырьков и добавьте сливочное масло. Перемешайте и добавьте темные изюм и арахис.
  3. Перемешивайте массу, пока она не станет однородной.
  4. Переложите ее на пищевой пергамент и разровняйте.
  5. В сковороде смешайте 300 г сгущенки, добавьте кусочки белого шоколада и перемешайте.
  6. Когда масса заварится, добавьте светлые изюм и цукаты. Тщательно вымешайте массу.
  7. Готовую шоколадную массу выложите на первую (с какао). Накройте пищевой пленкой и раскатайте.
  8. Снимите пленку и сформуйте все в рулет. Растяните его по длине, чтобы он стал похож на колбаску.
  9. Отправьте рулет на 30 минут в холодильник.
  10. Охлажденный рулет освободите от пергамента и нарежьте производным образом.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления шоколадного рулета с изюмом и арахисом: