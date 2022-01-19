Простий рецепт десерту до чаю з яким справиться навіть дитина. Він складається всього з 4 інгредієнтів.
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Зберігайте готові солодощі в холодильнику.
Рецепт шоколадного рулету з родзинками і арахісом
- Час: 45 хвилин
- Порції: 6 – 8
Шоколадний рулет без випікання / Фото Здоровий і смачний
Приготування:
- З'єднайте в сковорідці 300 грамів згущеного молока та какао. Перемішайте до однорідної консистенції та відправте на повільний вогонь.
- При постійному перемішуванні доведіть масу до перших бульбашок та додайте вершкове масло. Перемішайте та додайте темні родзинки та арахіс.
- Перемішуйте масу, доки вона не стане однорідною.
- Перекладіть її на шар пергаменту для випікання та розрівняйте. Накрийте шаром харчової плівки.
- У чистій сковорідці змішайте 300 грамів згущеного молока, додайте шматочки білого шоколаду та перемішайте.
- Коли маса завариться додайте світлі родзинки та цукати. Ретельно вимішайте масу.
- Готову шоколадну масу викладіть на іншу (з какао). Вкрийте шаром харчової плівки та розкачайте.
- Зніміть плівку та сформуйте все в рулет. Розтягніть його по довжині, щоб вона була схожа на ковбасу. Охолодіть шоколадний рулет 30 хвилин.
- Зніміть пергамент та наріжте десерт порційними шматочками.
Смачного!
Відеорецепт приготування шоколадного рулету з родзинками і арахісом: