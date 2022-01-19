Простий рецепт десерту до чаю з яким справиться навіть дитина. Він складається всього з 4 інгредієнтів.

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Зберігайте готові солодощі в холодильнику.

Рецепт шоколадного рулету з родзинками і арахісом

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 6 – 8


Шоколадний рулет без випікання / Фото Здоровий і смачний

Приготування:

  1. З'єднайте в сковорідці 300 грамів згущеного молока та какао. Перемішайте до однорідної консистенції та відправте на повільний вогонь.
  1. При постійному перемішуванні доведіть масу до перших бульбашок та додайте вершкове масло. Перемішайте та додайте темні родзинки та арахіс.
  1. Перемішуйте масу, доки вона не стане однорідною.
  1. Перекладіть її на шар пергаменту для випікання та розрівняйте. Накрийте шаром харчової плівки.
  1. У чистій сковорідці змішайте 300 грамів згущеного молока, додайте шматочки білого шоколаду та перемішайте.
  1. Коли маса завариться додайте світлі родзинки та цукати. Ретельно вимішайте масу.
  1. Готову шоколадну масу викладіть на іншу (з какао). Вкрийте шаром харчової плівки та розкачайте.
  1. Зніміть плівку та сформуйте все в рулет. Розтягніть його по довжині, щоб вона була схожа на ковбасу. Охолодіть шоколадний рулет 30 хвилин.
  1. Зніміть пергамент та наріжте десерт порційними шматочками.

Смачного!

Відеорецепт приготування шоколадного рулету з родзинками і арахісом: