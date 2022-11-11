Рецепт шоколадного торта со сметанным кремом и вишней

Насыщен шоколадный, с кисловатой вишней, выдержанной в алкоголе с корицей – этот торт станет настоящим украшением любого стола: обыденного или праздничного.

Шоколадный торт с вишнями и сливочным кремом довольно легок в приготовлении торт, хотя сам процесс занимает немного времени. Но, поверьте, результат этого стоит.

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Торт получится высоким, сытным и сочным, ведь просачиваться в холодильнике он будет более 8 – 10 часов.

Рецепт шоколадного торта с вишнями

Время: 2 часа (1 сутки для бисквита и пропитки торта)

2 часа (1 сутки для бисквита и пропитки торта) Порции: 8 – 10

– 320 граммов пшеничной муки;– 400 граммов сахара;– 100 граммов какао;– 1 чайная ложка соды;– 5 граммов разрыхлителя для теста;– щепотка соли;– 3 куриных яйца;– 350 граммов молока;– 1 столовая ложка уксуса;– 150 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Шоколадный бисквит готовим заранее за один день. Чтобы он выстоял и стабилизировался в холодильнике. Все сухие ингредиенты смешиваем в глубокой миске. Отдельно смешиваем: молоко, уксус и яйца. Добавляем в сухие ингредиенты.

Сливочное масло топим в микроволновке или на паровой бане, добавляем к другим ингредиентам. Все перемешиваем.



Шоколадный торт с вишнями / Фото из личного архива Валентины Саенко

Выливаем в круглую форму с пергаментом и запекаем при 180 градусах около часа. Бисквит должен подняться минимум на 1/3. Проверяем шпажкой его готовность по центру лепешки.

После того как он приготовился, достаем и ждем, чтобы он немного остыл. Достаем из формы, ждем полного остывания, заворачиваем в пищевую пленку и прячем в холодильник.

Готовим начинку для торта

– 400 граммов вишни;– 50 – 100 граммов сахара;– 5 грамм молотой корицы;– 50 граммов коньяка или рома;– 100 граммов воды.– 700 граммов жирной сметаны;– 150 граммов жирных коровьих сливок;– 150 – 200 граммов сахарной пудры;– 1 пачка ванильного сахара.

Приготовление:

Для приготовления крема сметану обязательно сцеживаем на сито и марлю, чтобы избавиться от лишней влаги. Даем ей так постоять в холодильнике больше 2 часов, а лучше ночь. Перед самой сборкой торта сбиваем ее с сахарной пудрой и жирными коровьими сливками. Чтобы сметана точно сбилась в густой крем и не потек, можно дополнительно добавить загуститель для сливок.

сметану обязательно сцеживаем на сито и марлю, чтобы избавиться от лишней влаги. Даем ей так постоять в холодильнике больше 2 часов, а лучше ночь. Перед самой сборкой торта сбиваем ее с сахарной пудрой и жирными коровьими сливками. Чтобы сметана точно сбилась в густой крем и не потек, можно дополнительно добавить загуститель для сливок. Для приготовления начинки вишню заливаем алкоголем, пересыпаем сахаром и корицей. Даем так постоять. Далее перед уборкой торта, добавляем еще туда воды и даем закипеть. Сироп из вишни используем в качестве пропитки для бисквитов.



Шоколадный торт с вишнями / Фото из личного архива Валентины Саенко

Нарезаем стабилизированный бисквит на части, желательно разрезать на 4 коржа. Каждую из них пропитываем вишневым соком, выкладываем крем и вишню. Собираем торт в форме.

После этого даем ему ночь стабилизироваться и покрываем шоколадной глазурью.

Приятного тебе аппетита!