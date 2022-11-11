Шоколадный торт с вишнями и сливочным кремом довольно легок в приготовлении торт, хотя сам процесс занимает немного времени. Но, поверьте, результат этого стоит.

Читайте также Простое решение для ужина в кругу семьи – голени с рисом в духовке

Торт получится высоким, сытным и сочным, ведь просачиваться в холодильнике он будет более 8 – 10 часов.

Рецепт шоколадного торта с вишнями

Время: 2 часа (1 сутки для бисквита и пропитки торта)

2 часа (1 сутки для бисквита и пропитки торта) Порции: 8 – 10

Ингредиенты на форму 27 сантиметров:

– 320 граммов пшеничной муки;

– 400 граммов сахара;

– 100 граммов какао;

– 1 чайная ложка соды;

– 5 граммов разрыхлителя для теста;

– щепотка соли;

– 3 куриных яйца;

– 350 граммов молока;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 150 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Шоколадный бисквит готовим заранее за один день. Чтобы он выстоял и стабилизировался в холодильнике. Все сухие ингредиенты смешиваем в глубокой миске. Отдельно смешиваем: молоко, уксус и яйца. Добавляем в сухие ингредиенты.

Сливочное масло топим в микроволновке или на паровой бане, добавляем к другим ингредиентам. Все перемешиваем.



Шоколадный торт с вишнями / Фото из личного архива Валентины Саенко

Выливаем в круглую форму с пергаментом и запекаем при 180 градусах около часа. Бисквит должен подняться минимум на 1/3. Проверяем шпажкой его готовность по центру лепешки.

После того как он приготовился, достаем и ждем, чтобы он немного остыл. Достаем из формы, ждем полного остывания, заворачиваем в пищевую пленку и прячем в холодильник.

Готовим начинку для торта

Ингредиенты для начинки:

– 400 граммов вишни;

– 50 – 100 граммов сахара;

– 5 грамм молотой корицы;

– 50 граммов коньяка или рома;

– 100 граммов воды.

Для крема:

– 700 граммов жирной сметаны;

– 150 граммов жирных коровьих сливок;

– 150 – 200 граммов сахарной пудры;

– 1 пачка ванильного сахара.

Приготовление:

Для приготовления крема сметану обязательно сцеживаем на сито и марлю, чтобы избавиться от лишней влаги. Даем ей так постоять в холодильнике больше 2 часов, а лучше ночь. Перед самой сборкой торта сбиваем ее с сахарной пудрой и жирными коровьими сливками. Чтобы сметана точно сбилась в густой крем и не потек, можно дополнительно добавить загуститель для сливок.

сметану обязательно сцеживаем на сито и марлю, чтобы избавиться от лишней влаги. Даем ей так постоять в холодильнике больше 2 часов, а лучше ночь. Перед самой сборкой торта сбиваем ее с сахарной пудрой и жирными коровьими сливками. Чтобы сметана точно сбилась в густой крем и не потек, можно дополнительно добавить загуститель для сливок. Для приготовления начинки вишню заливаем алкоголем, пересыпаем сахаром и корицей. Даем так постоять. Далее перед уборкой торта, добавляем еще туда воды и даем закипеть. Сироп из вишни используем в качестве пропитки для бисквитов.



Шоколадный торт с вишнями / Фото из личного архива Валентины Саенко

Нарезаем стабилизированный бисквит на части, желательно разрезать на 4 коржа. Каждую из них пропитываем вишневым соком, выкладываем крем и вишню. Собираем торт в форме.

После этого даем ему ночь стабилизироваться и покрываем шоколадной глазурью.

Приятного тебе аппетита!