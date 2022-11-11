Шоколадный торт с вишнями и сливочным кремом довольно легок в приготовлении торт, хотя сам процесс занимает немного времени. Но, поверьте, результат этого стоит.
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Торт получится высоким, сытным и сочным, ведь просачиваться в холодильнике он будет более 8 – 10 часов.
Рецепт шоколадного торта с вишнями
- Время: 2 часа (1 сутки для бисквита и пропитки торта)
- Порции: 8 – 10
Приготовление:
- Шоколадный бисквит готовим заранее за один день. Чтобы он выстоял и стабилизировался в холодильнике. Все сухие ингредиенты смешиваем в глубокой миске. Отдельно смешиваем: молоко, уксус и яйца. Добавляем в сухие ингредиенты.
- Сливочное масло топим в микроволновке или на паровой бане, добавляем к другим ингредиентам. Все перемешиваем.
Шоколадный торт с вишнями / Фото из личного архива Валентины Саенко
- Выливаем в круглую форму с пергаментом и запекаем при 180 градусах около часа. Бисквит должен подняться минимум на 1/3. Проверяем шпажкой его готовность по центру лепешки.
- После того как он приготовился, достаем и ждем, чтобы он немного остыл. Достаем из формы, ждем полного остывания, заворачиваем в пищевую пленку и прячем в холодильник.
Готовим начинку для торта
Приготовление:
- Для приготовления крема сметану обязательно сцеживаем на сито и марлю, чтобы избавиться от лишней влаги. Даем ей так постоять в холодильнике больше 2 часов, а лучше ночь. Перед самой сборкой торта сбиваем ее с сахарной пудрой и жирными коровьими сливками. Чтобы сметана точно сбилась в густой крем и не потек, можно дополнительно добавить загуститель для сливок.
- Для приготовления начинки вишню заливаем алкоголем, пересыпаем сахаром и корицей. Даем так постоять. Далее перед уборкой торта, добавляем еще туда воды и даем закипеть. Сироп из вишни используем в качестве пропитки для бисквитов.
Шоколадный торт с вишнями / Фото из личного архива Валентины Саенко
- Нарезаем стабилизированный бисквит на части, желательно разрезать на 4 коржа. Каждую из них пропитываем вишневым соком, выкладываем крем и вишню. Собираем торт в форме.
- После этого даем ему ночь стабилизироваться и покрываем шоколадной глазурью.
Приятного тебе аппетита!