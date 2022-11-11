Шоколадний торт з вишнями та вершковим кремом доволі легкий у приготуванні торт, хоч сам процес займає трохи часу. Але, повірте, результат цього вартує.
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Торт вийде високим, ситним та соковитим, адже просочуватися в холодильнику він буде понад 8 – 10 годин.
Рецепт шоколадного торта з вишнями
- Час: 2 години (1 доба для бісквіта та просочування торта)
- Порції: 8 – 10
Приготування:
- Шоколадний бісквіт готуємо заздалегідь, за один день. Щоб він вистоявся і стабілізувався в холодильнику. Всі сухі інгредієнти змішуємо у глибокій мисці. Окремо змішуємо: молоко, оцет і яйця. Додаємо до сухих інгредієнтів.
- Вершкове масло топимо у мікрохвильовій печі або на паровій бані, додаємо до інших інгредієнтів. Все перемішуємо.
Шоколадний торт з вишнями / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Виливаємо в круглу форму з пергаментом і запікаємо при 180 градусах близько години. Бісквіт має піднятися мінімум на 1/3. Перевіряємо шпажкою його готовність по центру коржа.
- Після того як він приготувався, дістаємо і чекаємо, щоб він трохи охолов. Дістаємо з форми, чекаємо повного вистигання, завертаємо в харчову плівку і ховаємо в холодильник.
Готуємо начинку для торта
Приготування:
- Для приготування крему сметану обов’язково зціджуємо на сито і марлю, щоб позбутися зайвої вологи. Даємо їй так постояти в холодильнику понад 2 години, а краще ніч. Перед самою збіркою торта збиваємо її з цукровою пудрою та жирними коров'ячими вершками. Щоб сметана точно збилась в густий крем і він не потік, можна додатково додати загущувач для вершків.
- Для приготування начинки вишню заливаємо алкоголем, пересипаємо цукром та корицею. Даємо так постояти. Далі перед збиранням торта, додаємо ще туди води і даємо закипіти. Сироп з вишні використаємо як пропитку для бісквітів.
Шоколадний торт з вишнями / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Нарізаємо стабілізований бісквіт на частини, бажано розрізати на 4 коржі. Кожну з них просочуємо вишневим соком, викладаємо крем і вишню. Збираємо торт у формі.
- Після цього даємо йому ніч стабілізуватись і покриваємо шоколадною глазур’ю.
Смачного!