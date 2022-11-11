Шоколадний торт з вишнями та вершковим кремом доволі легкий у приготуванні торт, хоч сам процес займає трохи часу. Але, повірте, результат цього вартує.

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Торт вийде високим, ситним та соковитим, адже просочуватися в холодильнику він буде понад 8 – 10 годин.

Рецепт шоколадного торта з вишнями

Час: 2 години (1 доба для бісквіта та просочування торта)

2 години (1 доба для бісквіта та просочування торта) Порції: 8 – 10

Інгредієнти на форму 27 сантиметрів:

– 320 грамів пшеничного борошна;

– 400 грамів цукру;

– 100 грамів какао;

– 1 чайна ложка соди;

– 5 грамів розпушувача для тіста;

– дрібка солі;

– 3 курячих яйця;

– 350 грамів молока;

– 1 столова ложка оцту;

– 150 грамів вершкового масла.

Приготування:

Шоколадний бісквіт готуємо заздалегідь, за один день. Щоб він вистоявся і стабілізувався в холодильнику. Всі сухі інгредієнти змішуємо у глибокій мисці. Окремо змішуємо: молоко, оцет і яйця. Додаємо до сухих інгредієнтів.

Вершкове масло топимо у мікрохвильовій печі або на паровій бані, додаємо до інших інгредієнтів. Все перемішуємо.



Шоколадний торт з вишнями / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Виливаємо в круглу форму з пергаментом і запікаємо при 180 градусах близько години. Бісквіт має піднятися мінімум на 1/3. Перевіряємо шпажкою його готовність по центру коржа.

Після того як він приготувався, дістаємо і чекаємо, щоб він трохи охолов. Дістаємо з форми, чекаємо повного вистигання, завертаємо в харчову плівку і ховаємо в холодильник.

Готуємо начинку для торта

Інгредієнти для начинки:

– 400 грамів вишні;

– 50 – 100 грамів цукру;

– 5 грамів меленої кориці;

– 50 грамів коньяку чи рому;

– 100 грамів води.

Для крему:

– 700 грамів жирної сметани;

– 150 грамів жирних коров'ячих вершків;

– 150 – 200 грамів цукрової пудри;

– 1 пачка ванільного цукру.

Приготування:

Для приготування крему сметану обов’язково зціджуємо на сито і марлю, щоб позбутися зайвої вологи. Даємо їй так постояти в холодильнику понад 2 години, а краще ніч. Перед самою збіркою торта збиваємо її з цукровою пудрою та жирними коров'ячими вершками. Щоб сметана точно збилась в густий крем і він не потік, можна додатково додати загущувач для вершків.

сметану обов’язково зціджуємо на сито і марлю, щоб позбутися зайвої вологи. Даємо їй так постояти в холодильнику понад 2 години, а краще ніч. Перед самою збіркою торта збиваємо її з цукровою пудрою та жирними коров'ячими вершками. Щоб сметана точно збилась в густий крем і він не потік, можна додатково додати загущувач для вершків. Для приготування начинки вишню заливаємо алкоголем, пересипаємо цукром та корицею. Даємо так постояти. Далі перед збиранням торта, додаємо ще туди води і даємо закипіти. Сироп з вишні використаємо як пропитку для бісквітів.



Шоколадний торт з вишнями / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Нарізаємо стабілізований бісквіт на частини, бажано розрізати на 4 коржі. Кожну з них просочуємо вишневим соком, викладаємо крем і вишню. Збираємо торт у формі.

Після цього даємо йому ніч стабілізуватись і покриваємо шоколадною глазур’ю.

Смачного!