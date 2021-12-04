Шоколадный торт за 5 минут: рецепт с бананами и без выпекания
4 декабря 2021 , 16:50Читати новину українською
Источник:ютуб Полезно и быстро
Этот десерт с низким содержанием сахара готовится всего за 5 минут, далее все за вас сделает холодильник. Кстати, шоколадный торт отлично подойдет для новогодней вечеринки!
Не знаете, что приготовить на Новый год? Мы подготовили для вас замечательный рецепт торта без выпекания, без муки, яиц и желатина.
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Рецепт шоколадного торта
- Время: 15 минут (2-3 часа на застывание)
- Порции: 8
Торт за 5 минут / Скриншот из видео
– 200 граммов печенья;
– 100 граммов арахиса;
– 100 граммов сливочного масла;
– щепотка соли;
– 1 банан;
– 150 граммов шоколада;
– 300 граммов сливочного сыра;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 300 миллилитров жирных сливок;
– белый шоколад для декора.
Приготовление:
- На сухой сковородке обжарьте арахис. Посолите и перемешайте.
- Измельчите арахис в блендере.
Скриншот из видео
- Отдельно измельчите печенье. Добавьте к крошке арахиса и печенья растопленное сливочное масло и перемешайте.
- Выложите на дно разъемной формы слой пергамента, а борта укройте бордюрной лентой.
- Разровняйте смесь печенья и арахиса в форме. Сформируйте бортики и основание.
Скриншот из видео
- В чаше миксера взбейте сливки (половину порции). Добавьте сахарную пудру и взбивайте до устойчивых пиков.
- Отдельно взбейте крем-сыр. Добавьте его к сливочной массе и снова перебейте.
- Нарежьте банан кусочками.
- На дно торта вылейте ¼ крема, сверху выложите бананы и снова добавьте крем.
Скриншот из видео
- На паровой бане растопите шоколад с оставшимися сливками.
- Вылейте половину шоколадной массы на крем, разровняйте.
Скриншот из видео
- Снова полейте все сливочным кремом и шоколадом.
- Посыпьте верх торта тертым белым шоколадом и отправьте его в холодильник на 2 – 3 часа.
Скриншот из видео
- Торт готов. Приятного аппетита!
Видеорецепт быстрого шоколадного торта с бананами: