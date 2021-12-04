Не знаете, что приготовить на Новый год? Мы подготовили для вас замечательный рецепт торта без выпекания, без муки, яиц и желатина.

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Рецепт шоколадного торта

  • Время: 15 минут (2-3 часа на застывание)
  • Порции: 8


Торт за 5 минут / Скриншот из видео

Приготовление:

  1. На сухой сковородке обжарьте арахис. Посолите и перемешайте.
  2. Измельчите арахис в блендере.


Скриншот из видео

  1. Отдельно измельчите печенье. Добавьте к крошке арахиса и печенья растопленное сливочное масло и перемешайте.
  2. Выложите на дно разъемной формы слой пергамента, а борта укройте бордюрной лентой.
  3. Разровняйте смесь печенья и арахиса в форме. Сформируйте бортики и основание.


Скриншот из видео

  1. В чаше миксера взбейте сливки (половину порции). Добавьте сахарную пудру и взбивайте до устойчивых пиков.
  2. Отдельно взбейте крем-сыр. Добавьте его к сливочной массе и снова перебейте.
  3. Нарежьте банан кусочками.
  4. На дно торта вылейте ¼ крема, сверху выложите бананы и снова добавьте крем.


Скриншот из видео

  1. На паровой бане растопите шоколад с оставшимися сливками.
  2. Вылейте половину шоколадной массы на крем, разровняйте.


Скриншот из видео

  1. Снова полейте все сливочным кремом и шоколадом.
  2. Посыпьте верх торта тертым белым шоколадом и отправьте его в холодильник на 2 – 3 часа.


Скриншот из видео

  1. Торт готов. Приятного аппетита!

Видеорецепт быстрого шоколадного торта с бананами: