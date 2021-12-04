Не знаете, что приготовить на Новый год? Мы подготовили для вас замечательный рецепт торта без выпекания, без муки, яиц и желатина.
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Рецепт шоколадного торта
- Время: 15 минут (2-3 часа на застывание)
- Порции: 8
Торт за 5 минут / Скриншот из видео
Приготовление:
- На сухой сковородке обжарьте арахис. Посолите и перемешайте.
- Измельчите арахис в блендере.
Скриншот из видео
- Отдельно измельчите печенье. Добавьте к крошке арахиса и печенья растопленное сливочное масло и перемешайте.
- Выложите на дно разъемной формы слой пергамента, а борта укройте бордюрной лентой.
- Разровняйте смесь печенья и арахиса в форме. Сформируйте бортики и основание.
Скриншот из видео
- В чаше миксера взбейте сливки (половину порции). Добавьте сахарную пудру и взбивайте до устойчивых пиков.
- Отдельно взбейте крем-сыр. Добавьте его к сливочной массе и снова перебейте.
- Нарежьте банан кусочками.
- На дно торта вылейте ¼ крема, сверху выложите бананы и снова добавьте крем.
Скриншот из видео
- На паровой бане растопите шоколад с оставшимися сливками.
- Вылейте половину шоколадной массы на крем, разровняйте.
Скриншот из видео
- Снова полейте все сливочным кремом и шоколадом.
- Посыпьте верх торта тертым белым шоколадом и отправьте его в холодильник на 2 – 3 часа.
Скриншот из видео
- Торт готов. Приятного аппетита!
Видеорецепт быстрого шоколадного торта с бананами: