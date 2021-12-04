Не знаете, что приготовить на Новый год? Мы подготовили для вас замечательный рецепт торта без выпекания, без муки, яиц и желатина.

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Рецепт шоколадного торта

Время: 15 минут (2-3 часа на застывание)

15 минут (2-3 часа на застывание) Порции: 8



Торт за 5 минут / Скриншот из видео

Ингредиенты:

– 200 граммов печенья;

– 100 граммов арахиса;

– 100 граммов сливочного масла;

– щепотка соли;

– 1 банан;

– 150 граммов шоколада;

– 300 граммов сливочного сыра;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 300 миллилитров жирных сливок;

– белый шоколад для декора.

Приготовление:

На сухой сковородке обжарьте арахис. Посолите и перемешайте.

Измельчите арахис в блендере.



Скриншот из видео

Отдельно измельчите печенье. Добавьте к крошке арахиса и печенья растопленное сливочное масло и перемешайте.

Выложите на дно разъемной формы слой пергамента, а борта укройте бордюрной лентой.

Разровняйте смесь печенья и арахиса в форме. Сформируйте бортики и основание.



Скриншот из видео

В чаше миксера взбейте сливки (половину порции). Добавьте сахарную пудру и взбивайте до устойчивых пиков.

Отдельно взбейте крем-сыр. Добавьте его к сливочной массе и снова перебейте.

Нарежьте банан кусочками.

На дно торта вылейте ¼ крема, сверху выложите бананы и снова добавьте крем.



Скриншот из видео

На паровой бане растопите шоколад с оставшимися сливками.

Вылейте половину шоколадной массы на крем, разровняйте.



Скриншот из видео

Снова полейте все сливочным кремом и шоколадом.

Посыпьте верх торта тертым белым шоколадом и отправьте его в холодильник на 2 – 3 часа.



Скриншот из видео

Торт готов. Приятного аппетита!

Видеорецепт быстрого шоколадного торта с бананами: