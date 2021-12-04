Не знаєте, що приготувати на Новий рік? Ми підготували для вас чудовий рецепт торта без випікання, без борошна, яєць та желатину.
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Рецепт шоколадного торта
- Час: 15 хвилин (2 – 3 години на застигання)
- Порції: 8
Торт за 5 хвилин / Скріншот з відео
Приготування:
- На сухій сковорідці обсмажте арахіс. Посоліть та перемішайте його.
- Подрібніть арахіс в блендері.
Скріншот з відео
- Окремо подрібніть печиво. Додайте до крихти арахісу та печива розтоплене вершкове масло та перемішайте.
- Викладіть на дно роз'ємної форми шар пергаменту, а борти вкрийте бордюрною стрічкою.
- Розрівняйте суміш печива та арахісу у формі. Сформуйте бортики та основу.
Скріншот з відео
- У чаші міксера збийте вершки (половину порції). Додайте цукрову пудру та збивайте до стійких піків.
- Окремо збийте крем-сир. Додайте його до вершкової маси та знову перебийте.
- Наріжте банан шматочками.
- На дно торта вилийте ¼ крему, зверху викладіть банани та знову додайте крем.
Скріншот з відео
- На паровій бані розтопіть шоколад з рештою вершків.
- Вилийте половину шоколадної маси на крем, розрівняйте.
Скріншот з відео
- Знову полийте все вершковим кремом та шоколадом.
- Посипте верх торта тертим білим шоколадом та відправте його в холодильник на 2 – 3 години.
Скріншот з відео
- Торт готовий. Смачного!
Відеорецепт швидкого шоколадного торта з бананами: