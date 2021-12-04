Не знаєте, що приготувати на Новий рік? Ми підготували для вас чудовий рецепт торта без випікання, без борошна, яєць та желатину.

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Рецепт шоколадного торта

  • Час: 15 хвилин (2 – 3 години на застигання)
  • Порції: 8


Торт за 5 хвилин / Скріншот з відео

Приготування:

  1. На сухій сковорідці обсмажте арахіс. Посоліть та перемішайте його.
  1. Подрібніть арахіс в блендері.


Скріншот з відео

  1. Окремо подрібніть печиво. Додайте до крихти арахісу та печива розтоплене вершкове масло та перемішайте.
  1. Викладіть на дно роз'ємної форми шар пергаменту, а борти вкрийте бордюрною стрічкою.
  1. Розрівняйте суміш печива та арахісу у формі. Сформуйте бортики та основу.


Скріншот з відео

  1. У чаші міксера збийте вершки (половину порції). Додайте цукрову пудру та збивайте до стійких піків.
  1. Окремо збийте крем-сир. Додайте його до вершкової маси та знову перебийте.
  1. Наріжте банан шматочками.
  1. На дно торта вилийте ¼ крему, зверху викладіть банани та знову додайте крем.


Скріншот з відео

  1. На паровій бані розтопіть шоколад з рештою вершків.
  1. Вилийте половину шоколадної маси на крем, розрівняйте.


Скріншот з відео

  1. Знову полийте все вершковим кремом та шоколадом.
  1. Посипте верх торта тертим білим шоколадом та відправте його в холодильник на 2 – 3 години.


Скріншот з відео

  1. Торт готовий. Смачного!

Відеорецепт швидкого шоколадного торта з бананами: