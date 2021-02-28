Талантливый украинский ресторатор, шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает как приготовить самый известный в мире – шоколадный торт Захер.

Шоколадный торт с глазурью – австрийский десерт, изобретение кулинара и кондитера Франца Захера. Десерт для настоящих сладкоежек: нежный шоколадный бисквит с вишневым вареньем, украшенный шоколадной глазурью.

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Рецепт шоколадного торта

Ингредиенты:

– 100 граммов шоколада;

– 3 яйца;

– 195 граммов сахара;

– 60 граммов сахарной пудры;

– 75 сливочного масла 82%;

– 65 граммов муки;

– 200 граммов вишни;

– розовый перец;

– ванильный сахар.

Ингредиенты для глазури:

– 70 миллилитров воды;

– 100 граммов шоколада;

– 100 граммов сахара.

Для приготовления теста в миске на водяной бане растопите шоколад. Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Миксером или в кухонном комбайне взбейте белки с сахаром до густой пены. В миске соедините сливочное масло с сахарной пудрой, добавьте три желтка, перемешайте. Далее – добавьте растопленный шоколад, муку, перемешайте. Разогрейте духовку при температуре 180 градусов. Форму смажьте сливочным маслом, выложите тесто, отправьте запекаться. В кастрюлю выложите вишню, добавьте сахар, варите несколько минут. Для приготовления глазури в кастрюлю с водой выложите шоколад, добавьте сахар, перемешайте до полного растворения шоколада. Достаньте готовый бисквит, разрежьте на два коржа, смажьте вишневым вареньем, сверху полейте шоколадной глазурью, украсьте щепоткой розового перца. Готовый торт разрежьте на порции. Приятного аппетита!



Да простит мне Моцарт, но мой Захер вкуснее австрийского. Сорян, Вольфганг, ничего личного, только факты, субъективное видение ситуации и щепотка нарциссизма. Я, кстати, был из тех, кто думал, что рецепт Захера – это некий секрет, зашифрованный в движениях вальса. А оказалось, что нет. Все доступно и просто. Поэтому включайте симфонию №40 и готовьте в сопровождении двух гениев (Моцарта и Клопотенка), – прокомментировал Евгений Клопотенко.

Шоколадный торт "Захер" – рецепт от Евгения Клопотенко