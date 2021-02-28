Как приготовить шоколадный торт Захер: рецепт от Евгения Клопотенко
Талантливый украинский ресторатор, шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает как приготовить самый известный в мире – шоколадный торт Захер.
Источник:Инстаграм Евгения Клопотенко
Шоколадный торт с глазурью – австрийский десерт, изобретение кулинара и кондитера Франца Захера. Десерт для настоящих сладкоежек: нежный шоколадный бисквит с вишневым вареньем, украшенный шоколадной глазурью.
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Рецепт шоколадного торта
- Для приготовления теста в миске на водяной бане растопите шоколад.
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Миксером или в кухонном комбайне взбейте белки с сахаром до густой пены.
- В миске соедините сливочное масло с сахарной пудрой, добавьте три желтка, перемешайте. Далее – добавьте растопленный шоколад, муку, перемешайте.
- Разогрейте духовку при температуре 180 градусов. Форму смажьте сливочным маслом, выложите тесто, отправьте запекаться.
- В кастрюлю выложите вишню, добавьте сахар, варите несколько минут.
- Для приготовления глазури в кастрюлю с водой выложите шоколад, добавьте сахар, перемешайте до полного растворения шоколада.
- Достаньте готовый бисквит, разрежьте на два коржа, смажьте вишневым вареньем, сверху полейте шоколадной глазурью, украсьте щепоткой розового перца.
- Готовый торт разрежьте на порции. Приятного аппетита!
Да простит мне Моцарт, но мой Захер вкуснее австрийского. Сорян, Вольфганг, ничего личного, только факты, субъективное видение ситуации и щепотка нарциссизма. Я, кстати, был из тех, кто думал, что рецепт Захера – это некий секрет, зашифрованный в движениях вальса. А оказалось, что нет. Все доступно и просто. Поэтому включайте симфонию №40 и готовьте в сопровождении двух гениев (Моцарта и Клопотенка), – прокомментировал Евгений Клопотенко.
Шоколадный торт "Захер" – рецепт от Евгения Клопотенко
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