Известный украинский ресторатор, шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с поклонниками классическому рецепту шарлотки.

Шарлотка – десерт-пирог родом из французской кухни. Традиционно готовят из яблок, запеченных в тесте с добавлением корицы и сахара.

Десерт готовят с другими фруктами, ягодами. Евгений Клопотенко предлагает экспериментировать со специями – добавлять по вкусу. Эта шарлотка получается нежной, воздушно, которая понравится всем.

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Рецепт шарлотки

Ингредиенты:

– 200 граммов хлеба (тосты);

– 100-150 граммов сливочного масла 82%;

– 10 шт. яблок;

– 400 граммов сахара,

– 200 граммов воды;

– 10 граммов коньяка;

– 100 граммов изюма;

– 1 щепотка душистого перца

– 1 щепотка корицы.