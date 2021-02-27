Как приготовить шарлотку: рецепт от Евгения Клопотенко
Известный украинский ресторатор, шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с поклонниками классическому рецепту шарлотки.
Источник:фейсбук Євгена Клопотенка
Шарлотка – десерт-пирог родом из французской кухни. Традиционно готовят из яблок, запеченных в тесте с добавлением корицы и сахара.
Десерт готовят с другими фруктами, ягодами. Евгений Клопотенко предлагает экспериментировать со специями – добавлять по вкусу. Эта шарлотка получается нежной, воздушно, которая понравится всем.
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Рецепт шарлотки
- Для приготовления шарлотки в кастрюле растопите сливочное масло.
- Вырежьте из хлебных тостов мягкую часть, окуните в растопленное масло.
- На дно формы выложите, остальную часть нарежьте прямоугольники, выложите по кругу.
- Для приготовления яблочного конфитюра почистите яблоки, нарежьте ломтиками. Выложите в кастрюлю яблоки, добавьте воды, сахара, изюм, коньяк, корицу, душистый перец. Варите в течение 15-20 минут до загустения.
- Выложите конфитюр в хлебную форму, сверху посыпьте панировочными сухарями.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 25 минут.
- Достаньте шарлотку, накройте форму тарелкой и переверните, чтобы дно шарлотки оказалось сверху. Снимите форму. Украсьте медом. Приятного аппетита!
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