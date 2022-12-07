Украшение новогоднего стола: готовим шпинатный рулет
7 декабря 2022, 10:16Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Подготовка к зимним празднованиям набирает обороты с каждым днем. Пора составлять меню, выбирать блюда и отправляться на поиски нужных ингредиентов.
Шпинатный рулет – станет настоящим украшением праздничного стола. Он рыхлый, яркий, а начинку можно менять по желанию.
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Чтобы приготовить эту закуску, вам понадобится всего час, а овации гостей будут звучать еще несколько дней.
Рецепт шпинатного рулета
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
– 200 граммов замороженного шпината
– 3 куриных яйца
– 60 граммов пшеничной муки
– 1/3 чайной ложки соли.
Для начинки:
– 300 граммов крем-сыра;
– 180 – 200 граммов слабосоленой рыбы;
– половина огурца;
– жареный кунжут.
Приготовление:
- Деко застилаем пергаментом, включаем духовку на 180 градусов.
- Шпинат размораживаем, отжимаем немного лишней воды. Отделяем белки от желтков.
- Шпинат, желтки, соль взбиваем блендером до однородности около 2 минут, чтобы масса точно была однородной.
- Добавляем просеянную муку и перемешиваем тесто.
- Белки сбиваем до стойких пиков. Тремя частями вводим их в шпинатное тесто, каждый раз хорошо перемешивая силиконовой лопаткой.
- ️Тесто равномерно распределяем по противню застеленное пергаментом.
- Выпекаем лепешку духовке 12 минут. Вытаскиваем шпинатный бисквит из духовки и сверху сразу накрываем его таким же кусочком пергамента или пищевой пленкой. Даем полностью остыть.
- Нарезаем рыбу и огурец соломкой. Крем-сыр комнатной температуры, чтобы легко было размазываться по шпинатному бисквиту.
- ️Бисквит переворачиваем, снимаем пергамент и полностью смазываем крем-сыром, выкладываем начинку. По желанию можно сверху огурец и рыбку посыпать жареным кунжутом. Закручиваем рулет и кладем в холодильник на 1 час.
Приятного тебе аппетита!