Украшение новогоднего стола: готовим шпинатный рулет

7 декабря 2022, 10:16
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Источник:

инстаграмм Вкусные домашние рецепты

Подготовка к зимним празднованиям набирает обороты с каждым днем. Пора составлять меню, выбирать блюда и отправляться на поиски нужных ингредиентов.

Шпинатный рулет – станет настоящим украшением праздничного стола. Он рыхлый, яркий, а начинку можно менять по желанию.

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Чтобы приготовить эту закуску, вам понадобится всего час, а овации гостей будут звучать еще несколько дней.

Рецепт шпинатного рулета

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 200 граммов замороженного шпината
– 3 куриных яйца
– 60 граммов пшеничной муки
– 1/3 чайной ложки соли.
Для начинки:
– 300 граммов крем-сыра;
– 180 – 200 граммов слабосоленой рыбы;
– половина огурца;
– жареный кунжут.

Приготовление:

  • Деко застилаем пергаментом, включаем духовку на 180 градусов.
  • Шпинат размораживаем, отжимаем немного лишней воды. Отделяем белки от желтков.
  • Шпинат, желтки, соль взбиваем блендером до однородности около 2 минут, чтобы масса точно была однородной.
  • Добавляем просеянную муку и перемешиваем тесто.
  • Белки сбиваем до стойких пиков. Тремя частями вводим их в шпинатное тесто, каждый раз хорошо перемешивая силиконовой лопаткой.
  • ️Тесто равномерно распределяем по противню застеленное пергаментом.
  • Выпекаем лепешку духовке 12 минут. Вытаскиваем шпинатный бисквит из духовки и сверху сразу накрываем его таким же кусочком пергамента или пищевой пленкой. Даем полностью остыть.
  • Нарезаем рыбу и огурец соломкой. Крем-сыр комнатной температуры, чтобы легко было размазываться по шпинатному бисквиту.
  • ️Бисквит переворачиваем, снимаем пергамент и полностью смазываем крем-сыром, выкладываем начинку. По желанию можно сверху огурец и рыбку посыпать жареным кунжутом. Закручиваем рулет и кладем в холодильник на 1 час.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак