Украшение новогоднего стола: готовим шпинатный рулет

Подготовка к зимним празднованиям набирает обороты с каждым днем. Пора составлять меню, выбирать блюда и отправляться на поиски нужных ингредиентов.

Шпинатный рулет – станет настоящим украшением праздничного стола. Он рыхлый, яркий, а начинку можно менять по желанию.

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Чтобы приготовить эту закуску, вам понадобится всего час, а овации гостей будут звучать еще несколько дней.

Рецепт шпинатного рулета

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 6

– 200 граммов замороженного шпината– 3 куриных яйца– 60 граммов пшеничной муки– 1/3 чайной ложки соли.– 300 граммов крем-сыра;– 180 – 200 граммов слабосоленой рыбы;– половина огурца;– жареный кунжут.

Приготовление:

Деко застилаем пергаментом, включаем духовку на 180 градусов.

Шпинат размораживаем, отжимаем немного лишней воды. Отделяем белки от желтков.

Шпинат, желтки, соль взбиваем блендером до однородности около 2 минут, чтобы масса точно была однородной.

Добавляем просеянную муку и перемешиваем тесто.

Белки сбиваем до стойких пиков. Тремя частями вводим их в шпинатное тесто, каждый раз хорошо перемешивая силиконовой лопаткой.

️Тесто равномерно распределяем по противню застеленное пергаментом.

Выпекаем лепешку духовке 12 минут. Вытаскиваем шпинатный бисквит из духовки и сверху сразу накрываем его таким же кусочком пергамента или пищевой пленкой. Даем полностью остыть.

Нарезаем рыбу и огурец соломкой. Крем-сыр комнатной температуры, чтобы легко было размазываться по шпинатному бисквиту.

️Бисквит переворачиваем, снимаем пергамент и полностью смазываем крем-сыром, выкладываем начинку. По желанию можно сверху огурец и рыбку посыпать жареным кунжутом. Закручиваем рулет и кладем в холодильник на 1 час.

Приятного тебе аппетита!