Шпинатний рулет – стане справжньою окрасою святкового столу. Він пухкий, яскравий, а начинку можна змінювати за бажанням.
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Щоб приготувати цю закуску вам знадобиться всього година, а овації гостей лунатимуть ще кілька днів.
Рецепт шпинатного рулету
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- ️Деко застилаємо пергаментом, вмикаємо духовку на 180 градусів.
- ️Шпинат розморожуємо, віджимаємо трохи зайвої води. Відділяємо білки від жовтків.
- ️Шпинат, жовтки, сіль збиваємо блендером до однорідності близько 2 хвилин, щоб маса точно була однорідною.
- Додаємо просіяне борошно і перемішуємо тісто.
- Білки збиваємо до стійких піків. Трьома частинами вводимо їх в шпинатне тісто, щоразу добре перемішуючи силіконовою лопаткою.
- ️Тісто рівномірно розподіляємо по деко застелене пергаментом.
- ️Випікаємо корж духовці 12 хвилин. Витягуємо шпинатний бісквіт з духовки і зверху відразу накриваємо його таким же шматочком пергаменту або харчовою плівкою. Даємо повністю охолонути.
- ️Нарізаємо рибу і огірок соломкою. Крем-сир кімнатної температури, щоб легко було розмазувати по шпинатному бісквіту.
- ️Бісквіт перевертаємо, знімаємо пергамент і повністю змазуємо крем-сиром, викладаємо начинку. По бажанню можна зверху огірок і рибку посипати смаженим кунжутом. Закручуємо рулет і кладемо в холодильник на 1 годину.
Смачного!