Шпундра – давнее украинское блюдо из свинины, свекольного кваса и свеклы. Кстати, о шпундре упоминается даже в "Энеиде" Ивана Котляревского, написанной в конце XVIII века.
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"І зараз попросив до столу
Латин Енеєвих бояр,
Пили горілку до ізволу
І їли бублики, кав’яр;
Був борщ до шпундрів з буряками,
А в юшці потрух з галушками,
Потім до соку каплуни…"
*Отрывок из "Энеиды" Котляревского.
Шпундра очень напоминает верещаку, но, в отличие от нее, шпундру заправляли не сухарями, а мукой или запаренным тертым пшеном.
В 2021 году шпундра вошла в состав обновленного школьного меню для школьных столовых в Украине.
Рецепт шпундры
- Время: 3 часа
- Порции: 3 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 219 ккал
Ресторанная подача Шпундры / Фото sumy testo
- Тщательно помойте и очистите от кожуры свеклу и лук. Нарежьте крупными кусками и протушите со свининой.
- Поскольку по древнему рецепту шпундра готовится на свекольном квасе, а найти его довольно проблематично, предлагаем заменить на лимонный сок. Влейте лимонный сок к мясу.
- Добавьте измельченные дольки чеснока и влейте воды так, чтобы она полностью покрывала свинину.
- Тушите мясо на маленьком огне или в разогретой духовке до 180 градусов около 2 часов. Время приготовления шпундры зависит от того, нарезали вы мясо кусками или готовите целым куском.
- Перед завершением приготовления шпундры добавьте две столовые ложки муки, соль и перец по вашему вкусу. Тщательно все перемешайте и через несколько минут можете снимать с огня или доставать из духовки. Приятного аппетита!
Шпундру можно подавать с молодым картофелем или есть как самостоятельное блюдо вместе со сметаной или свежей зеленью.