Шпундра – давнее украинское блюдо из свинины, свекольного кваса и свеклы. Кстати, о шпундре упоминается даже в "Энеиде" Ивана Котляревского, написанной в конце XVIII века.

Читайте также Здоровый стрит-фуд: как шаурма сети Döner Market от МХП покоряет украинских потребителей

"І зараз попросив до столу

Латин Енеєвих бояр,

Пили горілку до ізволу

І їли бублики, кав’яр;

Був борщ до шпундрів з буряками,

А в юшці потрух з галушками,

Потім до соку каплуни…"

*Отрывок из "Энеиды" Котляревского.

Шпундра очень напоминает верещаку, но, в отличие от нее, шпундру заправляли не сухарями, а мукой или запаренным тертым пшеном.

В 2021 году шпундра вошла в состав обновленного школьного меню для школьных столовых в Украине.

Рецепт шпундры

Время : 3 часа

: 3 часа Порции : 3 – 4

: 3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 219 ккал



Ресторанная подача Шпундры / Фото sumy testo

Ингредиенты:

– 500 г свинины;

– 2 свеклы;

– 2 луковицы;

– 3 ст. л. лимонного сока;

– 3 ст. л. растительного масла;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 ст. л. муки;

– соль по вашему вкусу;

– черный молотый перец по вашему вкусу.

Тщательно помойте и очистите от кожуры свеклу и лук. Нарежьте крупными кусками и протушите со свининой. Поскольку по древнему рецепту шпундра готовится на свекольном квасе, а найти его довольно проблематично, предлагаем заменить на лимонный сок. Влейте лимонный сок к мясу. Добавьте измельченные дольки чеснока и влейте воды так, чтобы она полностью покрывала свинину. Тушите мясо на маленьком огне или в разогретой духовке до 180 градусов около 2 часов. Время приготовления шпундры зависит от того, нарезали вы мясо кусками или готовите целым куском. Перед завершением приготовления шпундры добавьте две столовые ложки муки, соль и перец по вашему вкусу. Тщательно все перемешайте и через несколько минут можете снимать с огня или доставать из духовки. Приятного аппетита!

Шпундру можно подавать с молодым картофелем или есть как самостоятельное блюдо вместе со сметаной или свежей зеленью.