Классический сэндвич с тунцом и сыром, приготовленный на сковороде – это именно то, что нужно для вкусного перекуса или даже ужина в выходной. Состав начинки можно менять в соответствии со своими предпочтениями, но сильно заигрываться не стоит – оригинальный вкус блюда вас точно приятно удивит.

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Рецепт классических сэндвичей с тунцом

Время: до 15 минут

Порций: 1

Сэндвич с тунцом – всегда хорошая идея для перекуса / Фото Simply Recipes

Ингредиенты:

80 грамм тунца;

1 луковица (тонко нарезанная);

1 чайная ложка нарезанного красного лука;

50 грамм твердого сыра (тертого);

1 столовая ложка майонеза;

сок 1 лимона;

2 толстых ломтика хлеба;

1 столовая ложка размягченного сливочного масла;

1 чайная ложка оливкового масла;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

В миске соединяем тунец, лук и сыр. Хорошо перемешиваем. Добавляем к начинке майонез и лимонный сок. Солим и перчим. Еще раз хорошо перемешиваем. Начинку накладываем между ломтиками хлеба, снаружи натираем их маслом. Жарим тосты на сковороде 4 – 5 минут с каждой стороны. Хлеб должен стать золотистым, а начинка – начать сочиться. Если хлеб готов, а начинка еще нет, то ставим сэндвич на минуту в микроволновку.

Приятного аппетита!