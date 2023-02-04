Класичний сендвіч з тунцем та сиром, приготований на сковорідці – це саме те, що потрібно для смачного перекусу або навіть вечері у вихідний. Склад начинки можна змінювати відповідно до своїх вподобань, але сильно заграватися не варто – оригінальний смак страви вас точно приємно здивує.
Корисно знати Ідеальні до кіно: готуємо курячі стріпси за 20 хвилин
Рецепт класичних сендвічів з тунцем
Час: до 15 хвилин
Порцій: 1
Сендвіч з тунцем – завжди гарна ідея для перекусу / Фото Simply Recipes
Інгредієнти:
- 80 грамів тунця;
- 1 цибулина (тонко нарізана);
- 1 чайна ложка нарізаної червоної цибулі;
- 50 грамів твердого сиру (тертого);
- 1 столова ложка майонезу;
- сік 1 лимона;
- 2 товстих скибочки хліба;
- 1 столова ложка розм'якшеного вершкового масла;
- 1 чайна ложка оливкової олії;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- У мисці з'єднуємо тунець, цибулю та сир. Гарно перемішуємо.
- Додаємо до начинки майонез та лимонний сік. Солимо та перчимо. Ще раз гарно перемішуємо.
- Начинку накладаємо між скибками хліба, ззовні натираємо їх маслом.
- Смажимо тости на пательні 4 – 5 хвилин з кожної сторони. Хліб повинен стати золотистим, а начинка – почати сочитися.
- Якщо хліб готовий, а начинка ще ні, то ставимо сендвіч на хвилину у мікрохвильову піч.
Смачного!