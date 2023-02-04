Класичний сендвіч з тунцем та сиром, приготований на сковорідці – це саме те, що потрібно для смачного перекусу або навіть вечері у вихідний. Склад начинки можна змінювати відповідно до своїх вподобань, але сильно заграватися не варто – оригінальний смак страви вас точно приємно здивує.

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Рецепт класичних сендвічів з тунцем

Час: до 15 хвилин

Порцій: 1

Сендвіч з тунцем – завжди гарна ідея для перекусу / Фото Simply Recipes

Інгредієнти:

80 грамів тунця;

1 цибулина (тонко нарізана);

1 чайна ложка нарізаної червоної цибулі;

50 грамів твердого сиру (тертого);

1 столова ложка майонезу;

сік 1 лимона;

2 товстих скибочки хліба;

1 столова ложка розм'якшеного вершкового масла;

1 чайна ложка оливкової олії;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

У мисці з'єднуємо тунець, цибулю та сир. Гарно перемішуємо. Додаємо до начинки майонез та лимонний сік. Солимо та перчимо. Ще раз гарно перемішуємо. Начинку накладаємо між скибками хліба, ззовні натираємо їх маслом. Смажимо тости на пательні 4 – 5 хвилин з кожної сторони. Хліб повинен стати золотистим, а начинка – почати сочитися. Якщо хліб готовий, а начинка ще ні, то ставимо сендвіч на хвилину у мікрохвильову піч.

Смачного!