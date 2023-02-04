Когда не хочется ничего делать: рецепт невероятных сэндвичей с тунцом
4 февраля 2023, 16:45Читати новину українською
Источник:ВВС Food
На выходных не всегда хочется стоять у плиты, ведь нам так нужно немного передышки после тяжелой недели. Когда же потревожит чувство голода, на помощь всегда придут вкусные и питательные сэндвичи.
Классический сэндвич с тунцом и сыром, приготовленный на сковороде – это именно то, что нужно для вкусного перекуса или даже ужина в выходной. Состав начинки можно менять в соответствии со своими предпочтениями, но сильно заигрываться не стоит – оригинальный вкус блюда вас точно приятно удивит.
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Рецепт классических сэндвичей с тунцом
Время: до 15 минут
Порций: 1
Сэндвич с тунцом – всегда хорошая идея для перекуса / Фото Simply Recipes
Ингредиенты:
- 80 грамм тунца;
- 1 луковица (тонко нарезанная);
- 1 чайная ложка нарезанного красного лука;
- 50 грамм твердого сыра (тертого);
- 1 столовая ложка майонеза;
- сок 1 лимона;
- 2 толстых ломтика хлеба;
- 1 столовая ложка размягченного сливочного масла;
- 1 чайная ложка оливкового масла;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- В миске соединяем тунец, лук и сыр. Хорошо перемешиваем.
- Добавляем к начинке майонез и лимонный сок. Солим и перчим. Еще раз хорошо перемешиваем.
- Начинку накладываем между ломтиками хлеба, снаружи натираем их маслом.
- Жарим тосты на сковороде 4 – 5 минут с каждой стороны. Хлеб должен стать золотистым, а начинка – начать сочиться.
- Если хлеб готов, а начинка еще нет, то ставим сэндвич на минуту в микроволновку.
Приятного аппетита!