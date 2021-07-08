Преимущественно в рецептах указана дозировка всех необходимых для приготовления продуктов в граммах либо же в ложках. Далеко не у всех хозяек вообще есть кухонные весы, а случается, что в самый необходимый момент они ломаются. Как выйти из такого положения? Для этого используются различные ложки. Подобный процесс не займет много времени и довольно-таки удобный.

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Тем не менее важно понимать, сколько сахарного песка в граммах помещается в 1 ложку (чайную/десертную/столовую). Из статьи вы узнаете, как правильно отмерять сахарный песок при отсутствии точных весов, о его полезных свойствах.

Сколько в столовую ложку входит граммов сахара?

Обычную ложку без проблем можно найти в каждом доме, поэтому ею удобно отмерять любые сыпучие продукты, в т. ч. и сахар. Однако следует учитывать, что ингредиенты имеют разный помол, соответственно, и массу в мерной таре. Например, сахарной пудры в ложку влезет больше, чем песка.

Важно учитывать, что ложки часто отличаются не только дизайном, но и вместимостью чашечки. Например, ложка из дерева больше столовой, как по длине, так и глубине хлебала. Обычно в рецептах имеется в виду стандартная ложка, имеющая длину чашки 7 см, а ширину – порядка 4 см.

В стандартной ложке помещается примерно 25 граммов сахара с горкой, без нее – не более 20 грамм. Между тем, столовой ложкой (с горкой) можно отмерить сахарной пудры 28 граммов с горкой и 22 грамма, соответственно, без горки.

Сахар/ Фото Unsplash Сколько поместится сахара в чайной ложке Нередко хозяйки измеряют чайной ложкой сахарный песок и соль. Сахар используется не только для изготовления различных десертов. Часто его добавляют при приготовлении разнообразных соусов, мясных блюд, консервации и др. Во множество рецептур входит сахар в очень маленьких количествах. Чтобы не ошибиться в дозировке, важно понимать, сколько его грамм содержится в обычной чайной ложке. В одну чайную ложку помещается примерно 5 граммов песка без горки, с небольшой горкой – около 7 грамм. А вот сахарной пудры – 7 грамм и 10 грамм. Как верно отмерить сахар столовой и чайной ложками в граммах? Для того чтобы не ошибиться в подсчетах количества ложек, отмеряя нужную дозировку сахарного песка, мы составили таблицу. Надеемся, хозяйки ее оценят.

Количество

сахара, г Количество

столовых ложек с

горкой, шт. Количество

столовых ложек без горки, шт. Количество чайных ложек без

горки, шт. 5 1 10 2 15 3 20** 1 4 30* 1 1 40 2 50 2 55* 2 1 60* 2 2 70* 2 1 75 3 80* 3 1 90* 3 3 100 4 110* 4 2 120* 4 1 125 5 130* 5 1 140* 5 3 150 6 175 7 180* 7 1 190* 7 3 200 8 225 9 250 10 300 12 350 14 400 16 500 20 750 30 1 000 40

*– совместное количество чайных и столовых ложек;

**– один из видов ложек. Необходимо учитывать, что это относительные данные, ведь длина ложки может отличаться от стандартной. Расхождение может составлять 5 грамм, все зависит от глубины прибора и вашего понятия "с горкой". Когда в рецептах написано количество в ложках, то подразумевается количество с горкой, при применении ложки без горки – всегда указывается.

Кубики сахара/ Фото Pexels

Интересные факты про сахар, о которых вы не знали Диетологи, медики, а также любители сладостей уже давно ведут споры, как о вреде, так и насчет пользы сахара любого вида (песок, рафинад, пудра). У всех из них припасено множество аргументов "за" и "против". Но в одном они единодушны – он должен входить в рацион каждого человека, поскольку обеспечивает работу многих органов, являясь источником энергии. Однако всегда нужно соблюдать меру, увлечение этим продуктом приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Мы собрали несколько интересных фактов об этом сладком ингредиенте, о которых, возможно, вы не знали: