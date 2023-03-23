В копилку советов: как долго можно хранить кетчуп и майонез

Кетчуп и майонез – частые "гости" нашего холодильника. Однако не все знают сколько времени можно хранить эти популярные продукты.

Одними из самых популярных соусов являются кетчуп, горчица и майонез. Мы подаем их с картофелем фри, домашними чипсами, сэндвичами, яйцами, мясом или салатами. Эти продукты также отлично дополняют мясные маринады, например, для свиной шеи или свиных отбивных.

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Где нужно хранить?

Кетчуп, горчица и майонез хотя и могут стоять в холодильнике очень долго после открытия, но имеют свой срок годности. Для того чтобы иметь твердую уверенность в свежести продукта, при открытии дату следует указать на упаковке. В противном случае вы можете поставить под угрозу свое здоровье и здоровье своих близких.

Готовые соусы после вскрытия нужно хранить только в холодильнике. Они могут храниться в нем гораздо дольше других пищевых продуктов, но они также имеют свой срок хранения. Базовый закрепляется изготовителем и указывается на упаковке. Однако после открытия упаковки этот период сокращается.

Следует помнить, что готовые соусы – это обработанные продукты. Поэтому очень важно соблюдать срок годности, а после открытия написать дату открытия на упаковке и хранить их в соответствии с рекомендациями. В продуктах может не появиться плесень, они не изменят вкуса, цвета и запаха, но для потребления уже не пригодны.

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Сколько можно хранить открытый майонез, кетчуп и горчицу в холодильнике?

Майонез, кетчуп и горчица – одни из тех продуктов, которые будут оставаться свежими в течение нескольких месяцев после открытия. Однако хранить их нужно в холодильнике. Открытые соусы, поставленные на кухонную столешницу, быстро портятся.

После открытия майонез можно хранить в холодильнике до 3 месяцев. Открытый кетчуп хранится до полугода, а горчица – до года. По истечении этого времени соусы необходимо выбросить.

Какие еще продукты имеют длительный срок хранения?

Не только майонез, кетчуп и горчица имеют длительный срок хранения. Варенье, оливки и консервированные овощи также достаточно выносливы.

Маринованные огурцы – еще один пример продукта, который после вскрытия может долго храниться в холодильнике. Условие – огурцы полностью погружены в воду. Овощи, к которым будет доступ воздух, очень быстро испортятся.