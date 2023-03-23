Одними з найпопулярніших соусів є кетчуп, гірчиця і майонез. Ми подаємо їх із картоплею фрі, домашніми чіпсами, сендвічами, яйцями, м’ясом чи салатами. Ці продукти також чудово доповнюють м’ясні маринади, наприклад, для свинячої шиї або свинячих відбивних.

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Де потрібно зберігати?

Кетчуп, гірчиця та майонез хоч і можуть стояти в холодильнику дуже довго після відкриття, але мають свій термін придатності. Для того, щоб мати тверду впевненість у свіжості продукту, при відкритті дату слід вказати на упаковці. В іншому випадку ви можете поставити під загрозу своє здоров'я і здоров'я своїх близьких.

Готові соуси після відкриття потрібно зберігати лише в холодильнику. Вони можуть зберігатися в ньому набагато довше, ніж інші харчові продукти, але вони також мають свій термін зберігання. Базовий закріплюється виробником і вказується на упаковці. Однак після відкриття упаковки цей період скорочується.

Потрібно пам'ятати, що готові соуси – це оброблені продукти. Тому дуже важливо дотримуватися терміну придатності, а після відкриття написати дату відкриття на упаковці та зберігати їх відповідно до рекомендацій. У продуктах може не з'явитися цвіль, вони не змінять смак, колір і запах, але для споживання вже не придатні.

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Скільки можна зберігати відкритий майонез, кетчуп і гірчицю в холодильнику?

Майонез, кетчуп і гірчиця – одні з тих продуктів, які залишатимуться свіжими впродовж кількох місяців після відкриття. Однак зберігати їх потрібно в холодильнику. Відкриті соуси, поставлені на кухонну стільницю, дуже швидко псуються.

Після відкриття майонез можна зберігати в холодильнику до 3 місяців. Відкритий кетчуп зберігається до пів року, а гірчиця — до року. Після закінчення цього часу соуси необхідно викинути.

Які ще продукти мають довгий термін зберігання?

Не тільки майонез, кетчуп і гірчиця мають тривалий термін зберігання. Варення, оливки та консервовані овочі також досить витривалі.

Мариновані огірки – ще один приклад продукту, який після відкриття може довго зберігатися в холодильнику. Умова – огірки повністю занурені у воду. Овочі, до яких буде доступ повітря, дуже швидко зіпсуються.