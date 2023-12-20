Почему не застыл и сколько нужно варить: как правильно готовить холодец

Холодец – это традиционное блюдо, которое готовится на основе мясного бульона. Основной ингредиент – мясо, обычно свинина, курятина и кости, которые варятся в течение длительного времени.

Это традиционное украинское блюдо часто готовят на праздники. Чтобы научиться варить студень, следует придерживаться нескольких важных советов. 24 Канал собрал несколько важных секретов, чтобы приготовить идеальный кулинарный шедевр.

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Как правильно варить студень

Начните с выбора качественного сырья. Основные ингредиенты студня – это мясо и кости. Важно, чтобы кости имели большое количество хрящей, поскольку именно они придадут студню консистенцию и отличный вкус.

Следует выбрать правильные специи – лавровый лист и черный перец. Добавьте соль только в конце варки. Это позволит избежать слишком соленого бульона. Варить студень нужно 6 – 8 часов, не допуская закипания.

Что делать, если студень не застыл

Если холодец не застыл, значит, ему не хватило желатина. Хуже всего застывает студень, если вы варили бульон только из курицы. В кастрюлю нужно добавлять свинину и говядину (рульку или ноги). Чтобы спасти блюдо, слейте бульон обратно в кастрюлю и снова перекипятите.

На 1 литр воды вам понадобится 25 грамм желатина. Растворите порошок в бульоне, оставьте набухать на 20 минут. После этого добавьте желатин в кастрюлю. Хорошо перемешайте и снова разлейте по формам.

С чем подавать студень

Подается студень с горчицей, уксусом и свежим хреном. Идеальный способ сервировки – это холодный студень на красивом декоративном блюде.

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