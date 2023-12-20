Цю традиційну українську страву, часто готують на свята. Щоб навчитися варити холодець, слід дотримуватися кількох важливих порад. 24 Канал зібрав кілька важливих секретів, щоб приготувати ідеальний кулінарний шедевр.

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Як правильно варити холодець

Почніть із вибору якісної сировини. Основні інгредієнти холодцю – це м'ясо та кістки. Важливо, щоб кістки мали велику кількість хрящів, оскільки саме вони нададуть холодцю консистенцію та відмінний смак.

Слід обрати правильні спеції – це лавровий лист та чорний перець. Додайте сіль лише в кінці варіння. Це дозволить уникнути занадто солоного бульйону. Варити холодець потрібно 6 – 8 годин, не допускаючи закипання.

Що робити, якщо холодець не застиг

Якщо холодець не застиг, значить, йому не вистачило желатину. Найгірше застигає холодець, якщо ви варили бульйон лише з курки. У каструлю потрібно додавати ще свинину та яловичину (рульку чи ноги). Щоб врятувати страву, злийте бульйон назад у каструлю та ще раз перекип’ятіть.

На 1 літр води вам знадобиться 25 грамів желатину. Розчиніть порошок у бульйоні, залиште набухати на 20 хвилин. Після цього додайте желатин у каструлю. Добре перемішайте та знову розлийте по формах.

З чим подавати холодець

Подається холодець з гірчицею, оцтом та свіжим хріном. Ідеальний спосіб сервірування – це холодний холодець на гарному декоративному блюді.

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