Сколько шоколада можно съесть в день: цифра вас удивит
Источник:"РБК-Украина"
Шоколад содержит в себе много полезных веществ. В то же время исследования говорят, что с ним нужно быть осторожным.
Ученые провели исследование и определили, сколько шоколада можно есть в день, чтобы себе не навредить.
Будет интересно Даже печь не надо: готовим клубничный чизкейк за 30 минут
Сколько шоколада можно съесть в день
По словам ученых, при умеренном употреблении шоколада:
- снижается риск развития ишемической болезни сердца,
- повышается уровень "хорошего" холестерина,
- блокируются воспалительные процессы,
- улучшается состояние сосудов.
Такой вывод ученые сделали по результатам анализа данных о состоянии здоровья более 300 тысяч добровольцев. Шоколад имеет такие положительные свойства из-за содержания катехина, процианидинов и эпикатехина.
По мнению ученых, наиболее полезным шоколадом является тот, в котором самое низкое содержание сахара и самое высокое содержание какао. Говорится именно о темном шоколаде.
Шоколад надо есть осторожно / Фото Unsplash
В то же время следует следить за количеством шоколада, который вы потребляете в течение дня. Ведь безопасная дневная доза темного шоколада составляет 50 граммов, а молочного – только 20 граммов.
Медики рассчитали и дозу употребления шоколада, которая может вызвать смерть, – 242 грамма на каждый килограмм веса. Так, например, если вес человека составляет 70 килограммов, то 17 килограммов шоколада может его убить.
Однако на практике были случаи, когда человек умирал, съедая 5 килограммов шоколада. Детям, которые не достигли 10-летнего возраста, особенно не рекомендуется употреблять более килограмма шоколада в день.Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.