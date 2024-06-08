Сколько шоколада можно съесть в день: цифра вас удивит

Шоколад содержит в себе много полезных веществ. В то же время исследования говорят, что с ним нужно быть осторожным.

Ученые провели исследование и определили, сколько шоколада можно есть в день, чтобы себе не навредить.

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Сколько шоколада можно съесть в день

По словам ученых, при умеренном употреблении шоколада:

снижается риск развития ишемической болезни сердца,

повышается уровень "хорошего" холестерина,

блокируются воспалительные процессы,

улучшается состояние сосудов.

Такой вывод ученые сделали по результатам анализа данных о состоянии здоровья более 300 тысяч добровольцев. Шоколад имеет такие положительные свойства из-за содержания катехина, процианидинов и эпикатехина.

По мнению ученых, наиболее полезным шоколадом является тот, в котором самое низкое содержание сахара и самое высокое содержание какао. Говорится именно о темном шоколаде.



Шоколад надо есть осторожно / Фото Unsplash

В то же время следует следить за количеством шоколада, который вы потребляете в течение дня. Ведь безопасная дневная доза темного шоколада составляет 50 граммов, а молочного – только 20 граммов.

Медики рассчитали и дозу употребления шоколада, которая может вызвать смерть, – 242 грамма на каждый килограмм веса. Так, например, если вес человека составляет 70 килограммов, то 17 килограммов шоколада может его убить.

Однако на практике были случаи, когда человек умирал, съедая 5 килограммов шоколада. Детям, которые не достигли 10-летнего возраста, особенно не рекомендуется употреблять более килограмма шоколада в день.

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