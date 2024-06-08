Такой десерт готовится очень просто и быстро. Вам будет достаточно 30 минут.

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Клубничный чизкейк

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты для коржа:

– 300 граммов овсяного печенья;

– 100 граммов масла.

Для начинки:

– 1 килограмм творога;

– 500 граммов маскарпоне;

– 200 граммов сахарной пудры;

– 30 граммов желатина;

– 250 граммов сливок 30%;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 300 граммов клубники.

Приготовление:

Превратите печенье блендером в крошку. Влейте растопленное масло и перемешайте. Застелите пергаментом форму для выпекания диаметром 23 – 24 сантиметра. Выложите смесь и разровняйте так, чтобы сформировать корж с бортами на высоту формы. Поставьте в холодильник. Тем временем высыпьте желатин в кастрюлю, добавьте 5 столовых ложек холодной воды, перемешайте и поставьте разбухать минут на 10 – 15. Охлажденные сливки взбейте на ледяной бане до устойчивой пены. Перетрите творог блендером до однородности, добавьте маскарпоне, сахар и ванильный сахар. Тщательно перемешайте. Поставьте сосуд с желатином в миску с очень горячей водой и, тщательно помешивая, полностью растворите. Аккуратно введите желатин в творожную массу, постоянно помешивая в процессе. Соедините массу со сливками. Творожную массу с желатином выложите в подготовленный корж из печенья. Сверху украсьте чизкейк свежей клубникой и поставьте в холодильник застывать на ночь.

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