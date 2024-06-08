Такой десерт готовится очень просто и быстро. Вам будет достаточно 30 минут.
Стоит попробовать Справитесь за 30 минут: приготовьте клубничное тирамису – этот рецепт разорвал тикток
Клубничный чизкейк
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Превратите печенье блендером в крошку. Влейте растопленное масло и перемешайте. Застелите пергаментом форму для выпекания диаметром 23 – 24 сантиметра. Выложите смесь и разровняйте так, чтобы сформировать корж с бортами на высоту формы. Поставьте в холодильник.
- Тем временем высыпьте желатин в кастрюлю, добавьте 5 столовых ложек холодной воды, перемешайте и поставьте разбухать минут на 10 – 15.
- Охлажденные сливки взбейте на ледяной бане до устойчивой пены.
- Перетрите творог блендером до однородности, добавьте маскарпоне, сахар и ванильный сахар. Тщательно перемешайте.
- Поставьте сосуд с желатином в миску с очень горячей водой и, тщательно помешивая, полностью растворите.
- Аккуратно введите желатин в творожную массу, постоянно помешивая в процессе. Соедините массу со сливками.
- Творожную массу с желатином выложите в подготовленный корж из печенья. Сверху украсьте чизкейк свежей клубникой и поставьте в холодильник застывать на ночь.