Такой десерт готовится очень просто и быстро. Вам будет достаточно 30 минут.

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Клубничный чизкейк

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Превратите печенье блендером в крошку. Влейте растопленное масло и перемешайте. Застелите пергаментом форму для выпекания диаметром 23 – 24 сантиметра. Выложите смесь и разровняйте так, чтобы сформировать корж с бортами на высоту формы. Поставьте в холодильник.
  2. Тем временем высыпьте желатин в кастрюлю, добавьте 5 столовых ложек холодной воды, перемешайте и поставьте разбухать минут на 10 – 15.
  3. Охлажденные сливки взбейте на ледяной бане до устойчивой пены.
  4. Перетрите творог блендером до однородности, добавьте маскарпоне, сахар и ванильный сахар. Тщательно перемешайте.
  5. Поставьте сосуд с желатином в миску с очень горячей водой и, тщательно помешивая, полностью растворите.
  6. Аккуратно введите желатин в творожную массу, постоянно помешивая в процессе. Соедините массу со сливками.
  7. Творожную массу с желатином выложите в подготовленный корж из печенья. Сверху украсьте чизкейк свежей клубникой и поставьте в холодильник застывать на ночь.