Скільки шоколаду можна з'їсти на день: цифра вас здивує

Вчені провели дослідження і визначили, скільки шоколаду можна їсти на день, щоб собі не нашкодити.

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Скільки шоколаду можна з'їсти в день

За словами вчених, при помірному вживанні шоколаду:

знижується ризик розвитку ішемічної хвороби серця,

підвищується рівень "хорошого" холестерину,

блокуються запальні процеси,

покращується стан судин.

Такий висновок вчені зробили за результатами аналізу даних про стан здоров'я понад 300 тисяч добровольців. Шоколад має такі позитивні властивості через вміст катехіну, проціанідинів та епікатехіну.

На думку вчених, найбільш корисним шоколадом є той, в якому найнижчий вміст цукру і найвищий вміст какао. Мовиться саме про темний шоколад.



Шоколад треба їсти обережно / Фото Unsplash

Водночас слід стежити за кількістю шоколаду, який ви споживаєте протягом дня. Адже безпечна денна доза темного шоколаду становить 50 грамів, а молочного – лише 20 грамів.

Медики розрахували й дозу вживання шоколаду, яка може викликати смерть, – 242 грами на кожен кілограм ваги. Так, наприклад, якщо вага людини становить 70 кілограмів, то 17 кілограмів шоколаду може її вбити.

Проте на практиці були випадки, коли людина помирала, з'їдаючи 5 кілограмів шоколаду. Дітям, які не досягли 10-річного віку, особливо не рекомендують вживати понад кілограм шоколаду на день.

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