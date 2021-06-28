Ароматные сконы: домашний рецепт вкусных булочек

28 июня 2021 , 11:55
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Источник:

24 канал

Думаете, что приготовить к чаю? Мы подготовили для вас простой рецепт булочек, которые всем понравятся.

Сконы – популярная выпечка английской кухни. Традиционно булочки готовят в Ирландии, Англии,  Шотландии и подают на завтрак. Тесто готовят с добавлением овсяной или пшеничной муки, разрыхлителя.

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Существует много рецептов. Классические булочки – без начинки, подают к чаю со сливками. Также их готовят солеными и сладкими, которые можно подавать не только на завтрак, но и на десерт или в качестве закуски.

Также в тесто добавляют сухофрукты, сезонные фрукты, овощи и специи.Также готовые булочки сочетаются с джемом, вареньем, мягким сыром.

Как приготовить булочки

  • Время: 35 минут
  • Порции: 3 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 377 ккал
Ингредиенты:
– 400 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 100 граммов сливочного масла 82%;
– 100 миллилитров молока 2,5%;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– 10 граммов разрыхлителя;
– щепотка соли.
  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  2. В миске соедините муку с солью, добавьте масло, разрыхлитель, сахар. Взбейте тесто в комбайне.

Процесс замешивания теста / Фото Unsplash

  1. В отдельной миске взбейте яйцо с молоком, добавьте в тесто, перемешайте до однородной консистенции. Немного оставьте.
  2. Готовое тесто заверните в пленку, отправьте в холодильник на 10 минут.

Тесто для булочек / Фото Unsplash

  1. Раскатайте тесто толщиной в три сантиметра, вырежьте кружочки с помощью стакана.
  2. Форму для запекания застелите пергаментом, выложите булочки, смажьте сверху взбитым яйцом с молоком.
  3. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 20 – 25 минут.

Сконы с джемом / Фото Unsplash

  1. Готовые булочки выложите на тарелку. Подавайте с джемом. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева