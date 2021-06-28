Ароматные сконы: домашний рецепт вкусных булочек

Думаете, что приготовить к чаю? Мы подготовили для вас простой рецепт булочек, которые всем понравятся.

Сконы – популярная выпечка английской кухни. Традиционно булочки готовят в Ирландии, Англии, Шотландии и подают на завтрак. Тесто готовят с добавлением овсяной или пшеничной муки, разрыхлителя.

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Существует много рецептов. Классические булочки – без начинки, подают к чаю со сливками. Также их готовят солеными и сладкими, которые можно подавать не только на завтрак, но и на десерт или в качестве закуски.

Также в тесто добавляют сухофрукты, сезонные фрукты, овощи и специи.Также готовые булочки сочетаются с джемом, вареньем, мягким сыром.

Как приготовить булочки

Время: 35 минут

35 минут Порции: 3 – 4

3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 377 ккал

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку с солью, добавьте масло, разрыхлитель, сахар. Взбейте тесто в комбайне.

– 400 граммов муки;– 1 яйцо;– 100 граммов сливочного масла 82%;– 100 миллилитров молока 2,5%;– 2 – 3 столовые ложки сахара;– 10 граммов разрыхлителя;– щепотка соли.

Процесс замешивания теста / Фото Unsplash

В отдельной миске взбейте яйцо с молоком, добавьте в тесто, перемешайте до однородной консистенции. Немного оставьте. Готовое тесто заверните в пленку, отправьте в холодильник на 10 минут.

Тесто для булочек / Фото Unsplash

Раскатайте тесто толщиной в три сантиметра, вырежьте кружочки с помощью стакана. Форму для запекания застелите пергаментом, выложите булочки, смажьте сверху взбитым яйцом с молоком. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 20 – 25 минут.

Сконы с джемом / Фото Unsplash