Ароматные сконы: домашний рецепт вкусных булочек
Источник:24 канал
Думаете, что приготовить к чаю? Мы подготовили для вас простой рецепт булочек, которые всем понравятся.
Сконы – популярная выпечка английской кухни. Традиционно булочки готовят в Ирландии, Англии, Шотландии и подают на завтрак. Тесто готовят с добавлением овсяной или пшеничной муки, разрыхлителя.
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Существует много рецептов. Классические булочки – без начинки, подают к чаю со сливками. Также их готовят солеными и сладкими, которые можно подавать не только на завтрак, но и на десерт или в качестве закуски.
Также в тесто добавляют сухофрукты, сезонные фрукты, овощи и специи.Также готовые булочки сочетаются с джемом, вареньем, мягким сыром.
Как приготовить булочки
- Время: 35 минут
- Порции: 3 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 377 ккал
– 400 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 100 граммов сливочного масла 82%;
– 100 миллилитров молока 2,5%;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– 10 граммов разрыхлителя;
– щепотка соли.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку с солью, добавьте масло, разрыхлитель, сахар. Взбейте тесто в комбайне.
Процесс замешивания теста / Фото Unsplash
- В отдельной миске взбейте яйцо с молоком, добавьте в тесто, перемешайте до однородной консистенции. Немного оставьте.
- Готовое тесто заверните в пленку, отправьте в холодильник на 10 минут.
Тесто для булочек / Фото Unsplash
- Раскатайте тесто толщиной в три сантиметра, вырежьте кружочки с помощью стакана.
- Форму для запекания застелите пергаментом, выложите булочки, смажьте сверху взбитым яйцом с молоком.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 20 – 25 минут.
Сконы с джемом / Фото Unsplash
- Готовые булочки выложите на тарелку. Подавайте с джемом. Приятного аппетита!