Скони – популярна випічка англійської кухні. Традиційно булочки готують в Ірландії, Англії, Шотландії та подають на сніданок. Тісто готують з додаванням вівсяного або пшеничного борошна, розпушувача.

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Існує багато рецептів. Класичні булочки – без начинки, які подають до чаю з вершками. Також їх готують солоними та солодкими, які можна подавати не тільки на сніданок, а й на десерт або як закуску.

У тісто додають сухофрукти, сезонні фрукти, овочі та спеції. Також булочки смакують з джемом, варенням, м'яким сиром.

Як приготувати булочки

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 377 ккал

Інгредієнти:

– 400 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 100 грамів вершкового масла 82%;

– 100 мілілітрів молока 2,5%;

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– 10 грамів розпушувача;

– дрібка солі.

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте масло, розпушувач, цукор. Збийте тісто у комбайні.

Процес замішування тіста/ Фото Unsplash

В окремій мисці збийте яйце з молоком, додайте у тісто, перемішайте до однорідної консистенції. Трохи залиште. Готове тісто загорніть у плівку, відправте у холодильник на 10 хвилин.

Тісто для булочок/ Фото Unsplash

Розкатайте тісто товщиною у три сантиметри, сформуйте за допомогою склянки кружечки. Форму для запікання застеліть пергаментом, викладіть булочки, змастіть зверху збитим яйцем з молоком. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 20 – 25 хвилин.

Скони з джемом/ Фото Unsplash