Сконы – популярная выпечка английской кухни. Традиционно булочки готовят в Ирландии, Англии, Шотландии и подают на завтрак. Тесто готовят с добавлением овсяной или пшеничной муки, разрыхлителя.

Читайте также Ресторанное блюдо за несколько минут: почему стоит попробовать Курочку су–вид от ТМ "Наша Ряба"

Существует много рецептов. Классические булочки – без начинки, подают к чаю со сливками. Также их готовят солеными и сладкими, которые можно подавать не только на завтрак, но и на десерт или в качестве закуски.

Также в тесто добавляют сухофрукты, сезонные фрукты, овощи и специи.Также готовые булочки сочетаются с джемом, вареньем, мягким сыром.

Как приготовить булочки

Время: 35 минут

35 минут Порции: 3 – 4

3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 377 ккал

Ингредиенты:

– 400 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 100 граммов сливочного масла 82%;

– 100 миллилитров молока 2,5%;

– 2 – 3 столовые ложки сахара;

– 10 граммов разрыхлителя;

– щепотка соли.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку с солью, добавьте масло, разрыхлитель, сахар. Взбейте тесто в комбайне.

Процесс замешивания теста / Фото Unsplash

В отдельной миске взбейте яйцо с молоком, добавьте в тесто, перемешайте до однородной консистенции. Немного оставьте. Готовое тесто заверните в пленку, отправьте в холодильник на 10 минут.

Тесто для булочек / Фото Unsplash

Раскатайте тесто толщиной в три сантиметра, вырежьте кружочки с помощью стакана. Форму для запекания застелите пергаментом, выложите булочки, смажьте сверху взбитым яйцом с молоком. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 20 – 25 минут.

Сконы с джемом / Фото Unsplash