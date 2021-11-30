Скрытая очевидность: какие секреты имеет приготовления пельменей

Пельмени – чрезвычайно популярное блюдо на территории Украины. Их умеют готовить в каждом доме, но все ли мы готовим их правильно?

На первый взгляд пельмени – очень простое блюдо. Тесто, фарш, кипяток – и дело сделано. Но не все так просто, как кажется. Несколько неверных шагов – и у блюда будет далеко не лучший вкус. Давайте взглянем, как сделать все правильно.

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Тесто

Тесто для пельменей должно хорошо лепиться, не развариваться и держаться. Нарушение пропорций жидкости и муки – и надеждам на отличный результат конец.

Также нужно помнить, что теплая жидкость сделает тесто твердым и жестким, поэтому перед началом приготовления воду или другую жидкость нужно охладить.

Приготовление пельменей – процесс далеко не из простых / Фото Pixabay

Перед лепкой пельменей тесто нужно на час поместить в холодильник – так муку отдаст клейковину. Благодаря этому тесто станет эластичнее и не будет рваться.

Меньше муки – более нежное блюдо. Не торопитесь, раскатывайте тесто небольшими порциями. Идеальная толщина теста пельменей – 2 миллиметра.

Сочный фарш

Какое бы мясо вы ни выбрали для фарша – его сочности будет недостаточно. Сначала перемелите мясо на мясорубке, имеющую решетку с большими отверстиями. Добавьте специи, жидкость (иногда используют молоко) и оставьте на час в холодильнике.



Накладывать начинку нужно умеренно, чтобы края легко сцеплялись. Не надо давать много начинки – она вылетит из теста и окажется прямо в воде. Вряд ли это тот результат, которого вы добиваетесь при приготовлении пельменей.

Как правильно варить

Достаточно распространенным приемом является добавление в кипяток 1 столовой ложки уксуса. Это поможет предотвратить преждевременную разварку теста.

Как свежие, так и замороженные пельмени нужно бросать только в кипящую воду. На 1 килограмм пельменей нужно как минимум 4 литра воды.

Только что приготовленных пельменей надо бросать меньше – чтобы не слипались. Варить пельмени нужно 7 минут до того, как начнут всплывать, и еще 3 – 4 минуты после того, как они оказались на поверхности.