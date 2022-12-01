Французские круассаны с начинкой, напоминающей детям знаменитые конфеты – это праздник, который можно устроить себе в любое время. Готовить их быстро и просто, не пугайтесь, если от них не останется и крошки уже после первого захода за стол. Слоеное тесто с шоколадной начинкой просто не может иметь другого эффекта.

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Рецепт круассанов с начинкой из батончика

Время: 30 минут

Порций: 6

Быстро и легко / Фото Pysznosci

Ингредиенты:

готовое слоеное тесто;

6 батончиков kinder bueno;

1 яйцо;

плитка шоколада;

сахарная пудра для украшения (по желанию).

Приготовление:

Развертываем тесто на столе. Делим его на 6 треугольников, в основу каждого кладем kinder bueno. Размер круассанов можно подстраивать под свои предпочтения. Заворачиваем треугольники, формируя круассаны. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем круассаны 15 минут, предварительно смазав их взбитым яйцом. Вынимаем круассаны и даем остыть. Топим шоколад на водяной бане и поливаем круассаны. При желании можно посыпать их сахарной пудрой.

Приятного аппетита!