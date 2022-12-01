Французькі круасани з начинкою, яка нагадує дітям знамениті цукерки – це свято, яке можна влаштувати собі будь-коли. Готувати їх швидко та просто, тож не лякайтеся, якщо від них не залишиться й крихти вже після першого заходу за стіл. Листкове тісто з шоколадною начинкою просто не може мати іншого ефекту.

До речі Рибні наґетси для всієї родини: підійдуть до пісного столу

Рецепт круасанів з начинкою з батончика

Час: 30 хвилин

Порцій: 6

Швидко та легко / Фото Pysznosci

Інгредієнти:

готове листкове тісто;

6 батончиків kinder bueno;

1 яйце;

плитка шоколаду;

цукрова пудра для прикраси (за бажанням).

Приготування:

Розгортаємо тісто на столі. Ділимо його на 6 трикутників, в основу кожного кладемо kinder bueno. Розмір круасанів можна робити під свої вподобання. Загортаємо трикутники, формуючи круасани. Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо круасани 15 хвилин, попередньо змастивши їх збитим яйцем. Виймаємо круасани та даємо охолонути. Топимо шоколад на водяній бані та поливаємо круасани. За бажанням можна посипати їх цукровою пудрою.

Смачного!