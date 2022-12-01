Дети будут в восторге: невероятные круассаны, которые подойдут даже к праздничному столу
1 декабря 2022 , 22:25Читати новину українською
Источник:Pysznosci
Хрустящие круассаны с сочной сладкой начинкой – это настоящее наслаждение, перед которым не сможет устоять никто. Особенно этот десерт нравится детям, ведь он совмещает в себе все, что они так любят.
Французские круассаны с начинкой, напоминающей детям знаменитые конфеты – это праздник, который можно устроить себе в любое время. Готовить их быстро и просто, не пугайтесь, если от них не останется и крошки уже после первого захода за стол. Слоеное тесто с шоколадной начинкой просто не может иметь другого эффекта.
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Рецепт круассанов с начинкой из батончика
Время: 30 минут
Порций: 6
Быстро и легко / Фото Pysznosci
Ингредиенты:
- готовое слоеное тесто;
- 6 батончиков kinder bueno;
- 1 яйцо;
- плитка шоколада;
- сахарная пудра для украшения (по желанию).
Приготовление:
- Развертываем тесто на столе. Делим его на 6 треугольников, в основу каждого кладем kinder bueno. Размер круассанов можно подстраивать под свои предпочтения.
- Заворачиваем треугольники, формируя круассаны.
- Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем круассаны 15 минут, предварительно смазав их взбитым яйцом.
- Вынимаем круассаны и даем остыть.
- Топим шоколад на водяной бане и поливаем круассаны. При желании можно посыпать их сахарной пудрой.
Приятного аппетита!