Сладкий перец в медово-бальзамическом маринаде с розмарином: рецепт Евгения Грибеника

7 октября 2021 , 11:49
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Источник:

инстаграм Евгения Грибеника

Осень — время удивлять близких сочетанием простых ингредиентов в изысканные блюда. Талантливый украинский шеф-повар Евгений Грибеник поделился с читателями рецептом маринованных сладких перцев, которые вы можете приготовить без каких-либо сложностей.

Чтобы приготовить эту вкусную закуску, вам нужно минимум продуктов и немного времени. Сладкий маринованный перец сочетается абсолютно со всеми блюдами, но самое вкусное его подавать с курочкой и картошечкой.

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Сладкий перец в медово-бальзамическом маринаде с розмарином рецепт

  • Время подготовки: 30 минут
  • Время приготовления: 60 – 90 минут
  • Порции: 2 – 4


Сладкий перец в маринаде / Фото Евгения Грибеника

Ингредиенты:
– 1 кг сладкого перца
– 3 ст. л. меда;
– 2 ст. л. оливкового масла;
– 1 ст. л. бальзамического уксуса;
– ½ веточки розмарина;
– соль.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Тщательно помойте сладкий перец водой. Запекайте его в духовке целиком около 20 минут.


Сладкий перец в маринаде / Фото Евгения Грибеника

  1. Охладите перец и снимите с него кожицу. Удалите зернышки и плодоножки.
  2. Нарежьте сладкий перец соломкой и переложите в миску.
  3. Посолите его и перемешайте.


Сладкий перец в маринаде / Фото Евгения Грибеника

  1. На среднем огне разогрейте масло в кастрюле и добавьте мед и розмарин. Доведите смесь до кипения и снимите с плиты.
    Добавьте бальзамический уксус и перемешайте.


Сладкий перец в маринаде / Фото Евгения Грибеника

  1. Залейте готовым маринадом перец и оставьте его на 60 – 90 минут.
  2. Маринованный перчик готов к употреблению. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак