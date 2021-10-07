Сладкий перец в медово-бальзамическом маринаде с розмарином: рецепт Евгения Грибеника
Источник:инстаграм Евгения Грибеника
Осень — время удивлять близких сочетанием простых ингредиентов в изысканные блюда. Талантливый украинский шеф-повар Евгений Грибеник поделился с читателями рецептом маринованных сладких перцев, которые вы можете приготовить без каких-либо сложностей.
Чтобы приготовить эту вкусную закуску, вам нужно минимум продуктов и немного времени. Сладкий маринованный перец сочетается абсолютно со всеми блюдами, но самое вкусное его подавать с курочкой и картошечкой.
Читайте также Новый рекорд: в Киеве приготовят самую большую шаурму Украины – попробовать блюдо сможет каждый
Сладкий перец в медово-бальзамическом маринаде с розмарином рецепт
- Время подготовки: 30 минут
- Время приготовления: 60 – 90 минут
- Порции: 2 – 4
Сладкий перец в маринаде / Фото Евгения Грибеника
– 1 кг сладкого перца
– 3 ст. л. меда;
– 2 ст. л. оливкового масла;
– 1 ст. л. бальзамического уксуса;
– ½ веточки розмарина;
– соль.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Тщательно помойте сладкий перец водой. Запекайте его в духовке целиком около 20 минут.
Сладкий перец в маринаде / Фото Евгения Грибеника
- Охладите перец и снимите с него кожицу. Удалите зернышки и плодоножки.
- Нарежьте сладкий перец соломкой и переложите в миску.
- Посолите его и перемешайте.
Сладкий перец в маринаде / Фото Евгения Грибеника
- На среднем огне разогрейте масло в кастрюле и добавьте мед и розмарин. Доведите смесь до кипения и снимите с плиты.
Добавьте бальзамический уксус и перемешайте.
Сладкий перец в маринаде / Фото Евгения Грибеника
- Залейте готовым маринадом перец и оставьте его на 60 – 90 минут.
- Маринованный перчик готов к употреблению. Приятного аппетита!