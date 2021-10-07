Сладкий перец в медово-бальзамическом маринаде с розмарином: рецепт Евгения Грибеника

Осень — время удивлять близких сочетанием простых ингредиентов в изысканные блюда. Талантливый украинский шеф-повар Евгений Грибеник поделился с читателями рецептом маринованных сладких перцев, которые вы можете приготовить без каких-либо сложностей.

Чтобы приготовить эту вкусную закуску, вам нужно минимум продуктов и немного времени. Сладкий маринованный перец сочетается абсолютно со всеми блюдами, но самое вкусное его подавать с курочкой и картошечкой.

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Сладкий перец в медово-бальзамическом маринаде с розмарином рецепт

Время подготовки : 30 минут

: 30 минут Время приготовления : 60 – 90 минут

: 60 – 90 минут Порции: 2 – 4



Сладкий перец в маринаде / Фото Евгения Грибеника

– 1 кг сладкого перца– 3 ст. л. меда;– 2 ст. л. оливкового масла;– 1 ст. л. бальзамического уксуса;– ½ веточки розмарина;– соль.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Тщательно помойте сладкий перец водой. Запекайте его в духовке целиком около 20 минут.



Сладкий перец в маринаде / Фото Евгения Грибеника

Охладите перец и снимите с него кожицу. Удалите зернышки и плодоножки. Нарежьте сладкий перец соломкой и переложите в миску. Посолите его и перемешайте.



Сладкий перец в маринаде / Фото Евгения Грибеника

На среднем огне разогрейте масло в кастрюле и добавьте мед и розмарин. Доведите смесь до кипения и снимите с плиты.

Добавьте бальзамический уксус и перемешайте.



Сладкий перец в маринаде / Фото Евгения Грибеника