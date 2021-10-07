Щоб приготувати цю смачну закуску вам потрібно мінімум продуктів та трішки часу. Солодкий маринований перець поєднується абсолютно зі всіма стравами, але найсмачніше його подавати з курочкою та картопелькою.
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Солодкий перець в медово-бальзамічному маринаді з розмарином: рецепт
- Час підготовки: 30 хвилин
- Час приготування: 60 – 90 хвилин
- Порції: 2 – 4
Солодкий перець в маринаді / Фото Євгена Грибеника
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Ретельно помийте солодкий перець водою. Запікайте його в духовці цілком близько 20 хвилин.
Солодкий перець в маринаді / Фото Євгена Грибеника
- Охолодіть перець та зніміть з нього шкірку. Видаліть зернятка та плодоніжки.
- Наріжте солодкий перець соломкою та перекладіть в миску.
- Посоліть його та перемішайте.
Солодкий перець в маринаді / Фото Євгена Грибеника
- На середньому вогні розігрійте олію в каструлі та додайте мед і розмарин. Доведіть суміш до кипіння та зніміть з плити.
- Додайте бальзамічний оцет та перемішайте.
Солодкий перець в маринаді / Фото Євгена Грибеника
- Залийте готовим маринадом перець та залишіть його на 60 – 90 хвилин.
- Маринований перчик готовий до вживання. Смачного!