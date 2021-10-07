Щоб приготувати цю смачну закуску вам потрібно мінімум продуктів та трішки часу. Солодкий маринований перець поєднується абсолютно зі всіма стравами, але найсмачніше його подавати з курочкою та картопелькою.

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Солодкий перець в медово-бальзамічному маринаді з розмарином: рецепт

Час підготовки: 30 хвилин

30 хвилин Час приготування: 60 – 90 хвилин

60 – 90 хвилин Порції: 2 – 4



Солодкий перець в маринаді / Фото Євгена Грибеника

Інгредієнти:

– 1 кг солодкого перцю;

– 3 ст. л. меду;

– 2 ст. л. оливкової олії;

– 1 ст. л. бальзамічного оцту;

– ½ гілочки розмарину;

– сіль.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Ретельно помийте солодкий перець водою. Запікайте його в духовці цілком близько 20 хвилин.



Солодкий перець в маринаді / Фото Євгена Грибеника

Охолодіть перець та зніміть з нього шкірку. Видаліть зернятка та плодоніжки.

Наріжте солодкий перець соломкою та перекладіть в миску.

Посоліть його та перемішайте.



Солодкий перець в маринаді / Фото Євгена Грибеника

На середньому вогні розігрійте олію в каструлі та додайте мед і розмарин. Доведіть суміш до кипіння та зніміть з плити.

Додайте бальзамічний оцет та перемішайте.



Солодкий перець в маринаді / Фото Євгена Грибеника

Залийте готовим маринадом перець та залишіть його на 60 – 90 хвилин.