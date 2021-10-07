Щоб приготувати цю смачну закуску вам потрібно мінімум продуктів та трішки часу. Солодкий маринований перець поєднується абсолютно зі всіма стравами, але найсмачніше його подавати з курочкою та картопелькою.

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Солодкий перець в медово-бальзамічному маринаді з розмарином: рецепт

  • Час підготовки: 30 хвилин
  • Час приготування: 60 – 90 хвилин
  • Порції: 2 – 4


Солодкий перець в маринаді / Фото Євгена Грибеника

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  1. Ретельно помийте солодкий перець водою. Запікайте його в духовці цілком близько 20 хвилин.


Солодкий перець в маринаді / Фото Євгена Грибеника

  1. Охолодіть перець та зніміть з нього шкірку. Видаліть зернятка та плодоніжки.
  1. Наріжте солодкий перець соломкою та перекладіть в миску.
  1. Посоліть його та перемішайте.


Солодкий перець в маринаді / Фото Євгена Грибеника

  1. На середньому вогні розігрійте олію в каструлі та додайте мед і розмарин. Доведіть суміш до кипіння та зніміть з плити.
  1. Додайте бальзамічний оцет та перемішайте.


Солодкий перець в маринаді / Фото Євгена Грибеника

  1. Залийте готовим маринадом перець та залишіть його на 60 – 90 хвилин.
  1. Маринований перчик готовий до вживання. Смачного!