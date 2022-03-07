Сладкий или соленый: рецепт бананового хлеба на скорую руку
7 марта 2022 , 13:46Читати новину українською
Источник:інстаграм hedgehog cookbook
Сладкое поднимает настроение. Но ведь нужно знать меру. Этот хлеб можно приготовить и соленым, несмотря на то, что он – с бананами. Вкусовые добавки – также на ваше усмотрение.
Грецкие орехи, миндаль, семечки подсолнечника или тыквы, изюм, вяленая клюква или цукаты – подойдет что угодно. И бананы для этого хлеба сгодятся даже перезрелые.
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Банановый хлеб: рецепт
- Время: 50 минут
- Порции: 6
– 3 банана;
– 2 сырых куриных яйца;
– 2 столовые ложки апельсинового сока;
– цедра апельсина;
– лен (изюм, орехи, кунжут);
– 1,5 столовые ложки растительного масла;
– 200 – 250 граммов муки;
– 10 граммjd разрыхлителя для теста.
Приготовление:
- Очистите бананы от кожуры.
В глубокую емкость просейте через сито муку, чтобы не было комочков.
- Бананы, яйца, апельсиновый сок, лимонную цедру и растительное масло перебейте блендером.
- Всыпьте муку и разрыхлитель и снова взбейте все до однородной массы.
- Добавьте сухофрукты, семена льна или орехи (что есть дома).
- Форму для выпечки смажьте сливочным или растительным маслом. Выложите в нее тесто и разровняйте лопаткой.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте в нее форму с тестом на 40 минут.
- Готовый банановый хлеб нарежьте на ломтики и подавайте к столу.
Приятного аппетита!