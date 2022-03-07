Грецкие орехи, миндаль, семечки подсолнечника или тыквы, изюм, вяленая клюква или цукаты – подойдет что угодно. И бананы для этого хлеба сгодятся даже перезрелые.
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Банановый хлеб: рецепт
- Время: 50 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Очистите бананы от кожуры.
В глубокую емкость просейте через сито муку, чтобы не было комочков.
- Бананы, яйца, апельсиновый сок, лимонную цедру и растительное масло перебейте блендером.
- Всыпьте муку и разрыхлитель и снова взбейте все до однородной массы.
- Добавьте сухофрукты, семена льна или орехи (что есть дома).
- Форму для выпечки смажьте сливочным или растительным маслом. Выложите в нее тесто и разровняйте лопаткой.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте в нее форму с тестом на 40 минут.
- Готовый банановый хлеб нарежьте на ломтики и подавайте к столу.
Приятного аппетита!