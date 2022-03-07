Грецкие орехи, миндаль, семечки подсолнечника или тыквы, изюм, вяленая клюква или цукаты – подойдет что угодно. И бананы для этого хлеба сгодятся даже перезрелые.

Читайте также Хлеб без замеса: легкий рецепт от Владимира Ярославского

Банановый хлеб: рецепт

  • Время: 50 минут
  • Порции: 6

Приготовление:

  1. Очистите бананы от кожуры.
    В глубокую емкость просейте через сито муку, чтобы не было комочков.
  2. Бананы, яйца, апельсиновый сок, лимонную цедру и растительное масло перебейте блендером.
  3. Всыпьте муку и разрыхлитель и снова взбейте все до однородной массы.
  4. Добавьте сухофрукты, семена льна или орехи (что есть дома).
  5. Форму для выпечки смажьте сливочным или растительным маслом. Выложите в нее тесто и разровняйте лопаткой.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте в нее форму с тестом на 40 минут.
  7. Готовый банановый хлеб нарежьте на ломтики и подавайте к столу.

Приятного аппетита!