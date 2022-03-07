Грецкие орехи, миндаль, семечки подсолнечника или тыквы, изюм, вяленая клюква или цукаты – подойдет что угодно. И бананы для этого хлеба сгодятся даже перезрелые.

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Банановый хлеб: рецепт

Время: 50 минут

50 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 3 банана;

– 2 сырых куриных яйца;

– 2 столовые ложки апельсинового сока;

– цедра апельсина;

– лен (изюм, орехи, кунжут);

– 1,5 столовые ложки растительного масла;

– 200 – 250 граммов муки;

– 10 граммjd разрыхлителя для теста.

Приготовление:

Очистите бананы от кожуры.

В глубокую емкость просейте через сито муку, чтобы не было комочков. Бананы, яйца, апельсиновый сок, лимонную цедру и растительное масло перебейте блендером. Всыпьте муку и разрыхлитель и снова взбейте все до однородной массы. Добавьте сухофрукты, семена льна или орехи (что есть дома). Форму для выпечки смажьте сливочным или растительным маслом. Выложите в нее тесто и разровняйте лопаткой. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте в нее форму с тестом на 40 минут. Готовый банановый хлеб нарежьте на ломтики и подавайте к столу.

Приятного аппетита!