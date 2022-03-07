Волоські горіхи, мигдаль, насіння соняшника чи гарбуза, родзинки, в'ялена журавлина або цукати – підійде будь-що. І банани для цього хліба згодяться навіть перестиглі.

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Банановий хліб: рецепт

Час: 50 хвилин

50 хвилин Кількість: 6 штук

Інгредієнти:

– 3 банани;

– 2 сирих курячих яйця;

– 2 столові ложки апельсинового соку;

– цедра апельсина;

– насіння льону (родзинки, горіхи, кунжут);

– 1,5 столові ложки олії;

– 200 – 250 грамів борошна;

– 10 грамів розпушувача для тіста.

Приготування:

Почистьте банани від шкірки.

До глибокої посудини просійте крізь сито борошно, щоб не було грудочок.

Банани, яйця, апельсиновий сік, лимонну цедру та олію перебийте блендером.

Всипте борошно та розпушувач і знову збийте все до однорідної маси.

Додайте сухофрукти, насіння льону або горіхи (що є вдома).

Форму для випікання змастіть маслом або олією. Викладіть до неї тісто й розрівняйте лопаткою.

Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте до неї форму з тістом на 40 хвилин.

Готовий банановий хліб наріжте на скибочки й подавайте до столу.

Смачного!