Волоські горіхи, мигдаль, насіння соняшника чи гарбуза, родзинки, в'ялена журавлина або цукати – підійде будь-що. І банани для цього хліба згодяться навіть перестиглі.

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Банановий хліб: рецепт

  • Час: 50 хвилин
  • Кількість: 6 штук

Приготування:

  1. Почистьте банани від шкірки.
  1. До глибокої посудини просійте крізь сито борошно, щоб не було грудочок.
  1. Банани, яйця, апельсиновий сік, лимонну цедру та олію перебийте блендером.
  1. Всипте борошно та розпушувач і знову збийте все до однорідної маси.
  1. Додайте сухофрукти, насіння льону або горіхи (що є вдома).
  1. Форму для випікання змастіть маслом або олією. Викладіть до неї тісто й розрівняйте лопаткою.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте до неї форму з тістом на 40 хвилин.
  1. Готовий банановий хліб наріжте на скибочки й подавайте до столу.

Смачного!