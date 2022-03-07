Волоські горіхи, мигдаль, насіння соняшника чи гарбуза, родзинки, в'ялена журавлина або цукати – підійде будь-що. І банани для цього хліба згодяться навіть перестиглі.
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Банановий хліб: рецепт
- Час: 50 хвилин
- Кількість: 6 штук
Приготування:
- Почистьте банани від шкірки.
- До глибокої посудини просійте крізь сито борошно, щоб не було грудочок.
- Банани, яйця, апельсиновий сік, лимонну цедру та олію перебийте блендером.
- Всипте борошно та розпушувач і знову збийте все до однорідної маси.
- Додайте сухофрукти, насіння льону або горіхи (що є вдома).
- Форму для випікання змастіть маслом або олією. Викладіть до неї тісто й розрівняйте лопаткою.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте до неї форму з тістом на 40 хвилин.
- Готовий банановий хліб наріжте на скибочки й подавайте до столу.
Смачного!