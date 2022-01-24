Домашний диетический десерт – это всегда отличный выбор, который очень порадует своим вкусом. Немножко усилий – и вы получите фантастический десерт, особенно вкусный с кофе или чаем.
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Легкие ингредиенты, несколько несложных манипуляций – и вы поразите всех вкусным зефиром, рецепт которого у вас будут спрашивать постоянно.
Рецепт домашнего диетического зефира
Время: 30 минут
Порций: 4
Непревзойденный вкус / Фото Pixabay
Ингредиенты
- 3 больших яблока;
- 2 яйца; мед – по вкусу;
- 10 грамм агар-агара;
- полстакана воды.
Приготовление
- Разрезаем яблоки пополам. Сердцевину вынимаем, кладем яблоки в форму для запекания. Ставим в духовку, пока яблоки не станут мягкими.
- Снимаем с яблок кожуру и перетираем в пюре. Перемешиваем с медом.
- Взбиваем белки до высоких пиков. Постепенно добавляем к белкам пюре, не перестаем их взбивать.
- Разводим в воде агар-агар и ставим на огонь. Доводим смесь до кипения. Кипятим две минуты. Постоянно помешиваем смесь.
- Добавляем агар-агар в белковую смесь и взбиваем 3 минуты.
- Кладем массу в кондитерский мешок и выдавливаем зефир на противень, который предварительно следует застелить пергаментом.
- Ставим зефир в прохладное место и щадим на 12 часов.
Приятного аппетита !