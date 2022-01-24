Домашній дієтичний десерт – це завжди чудовий вибір, який неабияк потішить своїм смаком. Трішки зусиль – і ви отримаєте фантастичний десерт, який особливо смакує з кавою чи чаєм.

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Легкі інгредієнти, декілька нескладних маніпуляцій – і ви здивуєте всіх смачним зефіром, рецепт якого у вас будуть запитувати постійно.

Рецепт домашнього дієтичного зефіру

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Неперевершений смак / Фото Pixabay

Інгредієнти

  • 3 великих яблука;
  • 2 яйця;
  • мед – за смаком;
  • 10 грам агар-агару;
  • півсклянки води.

Приготування

  1. Розрізаємо яблука навпіл. Серцевину виймаємо, кладемо яблука у форму для запікання. Ставимо у духовку, доки яблука не стануть м'якими.
  2. Знімаємо з яблук шкірку та перетираємо їх у пюре. Перемішуємо з медом.
  3. Збиваємо білки до високих піків. Поступово додаємо до білків пюре, не перестаємо їх збивати.
  4. Розводимо у воді агар-агар та ставимо на вогонь. Доводимо суміш до кипіння. Кип'ятимо дві хвилини. Постійно помішуємо суміш.
  5. Додаємо агар-агар до білкової суміші та збиваємо 3 хвилини.
  6. Кладемо масу у кондитерський мішок та видавлюємо зефір на деко, яке попередньо треба застелити пергаментом.
  7. Ставимо зефір у прохолодне місце та щалишаємо на 12 годин.

Смачного!