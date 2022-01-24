Домашній дієтичний десерт – це завжди чудовий вибір, який неабияк потішить своїм смаком. Трішки зусиль – і ви отримаєте фантастичний десерт, який особливо смакує з кавою чи чаєм.
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Легкі інгредієнти, декілька нескладних маніпуляцій – і ви здивуєте всіх смачним зефіром, рецепт якого у вас будуть запитувати постійно.
Рецепт домашнього дієтичного зефіру
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Неперевершений смак / Фото Pixabay
Інгредієнти
- 3 великих яблука;
- 2 яйця;
- мед – за смаком;
- 10 грам агар-агару;
- півсклянки води.
Приготування
- Розрізаємо яблука навпіл. Серцевину виймаємо, кладемо яблука у форму для запікання. Ставимо у духовку, доки яблука не стануть м'якими.
- Знімаємо з яблук шкірку та перетираємо їх у пюре. Перемішуємо з медом.
- Збиваємо білки до високих піків. Поступово додаємо до білків пюре, не перестаємо їх збивати.
- Розводимо у воді агар-агар та ставимо на вогонь. Доводимо суміш до кипіння. Кип'ятимо дві хвилини. Постійно помішуємо суміш.
- Додаємо агар-агар до білкової суміші та збиваємо 3 хвилини.
- Кладемо масу у кондитерський мішок та видавлюємо зефір на деко, яке попередньо треба застелити пергаментом.
- Ставимо зефір у прохолодне місце та щалишаємо на 12 годин.
Смачного!