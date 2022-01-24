Сладко и полезно: рецепт нежного домашнего зефира, от которого невозможно отказаться

Каждый из нас после праздников хочет немного отдохнуть от тяжелых блюд и привести себя в форму. Но для этого не обязательно отказываться от сладенького!

Домашний диетический десерт – это всегда отличный выбор, который очень порадует своим вкусом. Немножко усилий – и вы получите фантастический десерт, особенно вкусный с кофе или чаем.

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Легкие ингредиенты, несколько несложных манипуляций – и вы поразите всех вкусным зефиром, рецепт которого у вас будут спрашивать постоянно.

Рецепт домашнего диетического зефира

Время: 30 минут

Порций: 4

Непревзойденный вкус / Фото Pixabay

Ингредиенты

3 больших яблока;

2 яйца; мед – по вкусу;

10 грамм агар-агара;

полстакана воды.

Приготовление

Разрезаем яблоки пополам. Сердцевину вынимаем, кладем яблоки в форму для запекания. Ставим в духовку, пока яблоки не станут мягкими. Снимаем с яблок кожуру и перетираем в пюре. Перемешиваем с медом. Взбиваем белки до высоких пиков. Постепенно добавляем к белкам пюре, не перестаем их взбивать. Разводим в воде агар-агар и ставим на огонь. Доводим смесь до кипения. Кипятим две минуты. Постоянно помешиваем смесь. Добавляем агар-агар в белковую смесь и взбиваем 3 минуты. Кладем массу в кондитерский мешок и выдавливаем зефир на противень, который предварительно следует застелить пергаментом. Ставим зефир в прохладное место и щадим на 12 часов.

Приятного аппетита !