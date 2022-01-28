Прослаивается вафельный торт не просто сгущенкой, а карамельным кремом. А к тому же посыпается арахисовой крошкой. Вкуснятина!

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Рецепт вафельного торта

Время: 40 минут (5 – 6 часов на пропитку)
Порции: 6 – 8


Вафельный торт / Фото из инстаграма Лизы Глинской

Приготовление:

  1. В сотейнике растворите сахар с водой и варите сироп, удерживая температуру 116 градусов. Помешивать сироп не нужно, чтобы он не кристаллизовался.
  2. Миксером взбейте желтки. Тонкой струйкой влейте горячий сироп и продолжайте взбивать.
  3. Когда основа для крема немного остынет – введите сгущенное молоко и сливочное масло.
  4. Снова взбейте крем.
  5. Для глазури растопите в микроволновой печи шоколад. Добавьте растительное масло и перемешайте.
  6. Измельчите арахис.
  7. Возьмите вафельный корж и выложите на него 2 столовые ложки крема. Равномерно распределите его по коржу и присыпьте арахисовой крошкой. Прослаивая таким же образом, выложите друг на друга остальные коржи.
  8. Покройте вафельный торт шоколадной глазурью. Бока торта обсыпьте крошкой арахиса.
  9. Отправьте торт в холодильник на 5 – 6 часов.

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления вафельного торта: