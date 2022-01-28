Якщо ви, як і ми, на запитання: "Наполеон чи вафельний торт" оберете останній варіант. Вітаємо, цей рецепт стане вашим улюбленим. Адже він не просто перемащений згущеним молоком, а карамельним кремом. Та ще й посипаний крихтою арахісу. Смакота!
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Рецепт вафельного торта
- Час: 40 хвилин (5 – 6 годин на просочування)
- Порції: 6 – 8
Вафельний торт / Фото з інстаграму Лізи Глінської
Приготування:
- У сотейнику розчиніть цукор з водою та варіть сироп до температури 116 градусів. Сироп не потрібно помішувати, щоб він не кристалізувався.
- В чаші міксера збийте жовтки. Тонкою цівкою влийте гарячий сироп та продовжуйте збивати крем.
- Коли основа для крему трішки охолоне – введіть згущенку та вершкове масло.
- Продовжуйте збивати крем.
- Для приготування глазурі розтопіть шоколад в мікрохвильовій печі. Додайте до нього олію та перемішайте.
- Подрібніть арахіс.
- Візьміть один вафельний корж та викладіть на нього 2 столові ложки крему. Рівномірно змастіть ним корж та посипте арахісовою крихтою. Аналогічно викладіть решту коржів.
- Покрийте вафельний торт шоколадною глазур'ю. Бортики торта посипте крихтою арахісу.
- Відправте торт в холодильник на 5 – 6 годин.
Смачного!
Відеорецепт приготування вафельного торта: