Якщо ви, як і ми, на запитання: "Наполеон чи вафельний торт" оберете останній варіант. Вітаємо, цей рецепт стане вашим улюбленим. Адже він не просто перемащений згущеним молоком, а карамельним кремом. Та ще й посипаний крихтою арахісу. Смакота!

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Рецепт вафельного торта

Час: 40 хвилин (5 – 6 годин на просочування)

40 хвилин (5 – 6 годин на просочування) Порції: 6 – 8



Вафельний торт / Фото з інстаграму Лізи Глінської

Інгредієнти для крему:

– 180 грамів цукру;

– 100 мілілітрів води;

– 80 грамів сирого жовтка;

– 220 грамів вершкового масла;

– 200 грамів вареної згущенки;

– 150 грамів обсмаженого арахісу;

– 9 вафельних коржів.

Для шоколадної глазурі:

– 150 грамів чорного шоколаду;

– 20 мілілітрів рослинної олії.

Приготування:

У сотейнику розчиніть цукор з водою та варіть сироп до температури 116 градусів. Сироп не потрібно помішувати, щоб він не кристалізувався.

В чаші міксера збийте жовтки. Тонкою цівкою влийте гарячий сироп та продовжуйте збивати крем.

Коли основа для крему трішки охолоне – введіть згущенку та вершкове масло.

Продовжуйте збивати крем.

Для приготування глазурі розтопіть шоколад в мікрохвильовій печі. Додайте до нього олію та перемішайте.

Подрібніть арахіс.

Візьміть один вафельний корж та викладіть на нього 2 столові ложки крему. Рівномірно змастіть ним корж та посипте арахісовою крихтою. Аналогічно викладіть решту коржів.

Покрийте вафельний торт шоколадною глазур'ю. Бортики торта посипте крихтою арахісу.

Відправте торт в холодильник на 5 – 6 годин.

Смачного!

Відеорецепт приготування вафельного торта: