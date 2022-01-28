Лакомство из детства: вафельный торт с карамельным кремом и арахисом

Наполеон или вафельный торт? Уверяем: вы предпочтете последний, приготовленный по этому рецепту – без выпечки. Получается просто, быстро и очень вкусно!

Прослаивается вафельный торт не просто сгущенкой, а карамельным кремом. А к тому же посыпается арахисовой крошкой. Вкуснятина!

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Рецепт вафельного торта

Время: 40 минут (5 – 6 часов на пропитку)

Порции: 6 – 8



Вафельный торт / Фото из инстаграма Лизы Глинской

– 180 граммов сахара;– 100 миллилитров воды;– 80 граммов сырых яичных желткова;– 220 граммов сливочного масла;– 200 граммов вареной сгущенки;– 150 граммов обжаренного арахиса;– 9 вафельных коржей.– 150 граммов черного шоколада;– 20 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

В сотейнике растворите сахар с водой и варите сироп, удерживая температуру 116 градусов. Помешивать сироп не нужно, чтобы он не кристаллизовался.

Миксером взбейте желтки. Тонкой струйкой влейте горячий сироп и продолжайте взбивать.

Когда основа для крема немного остынет – введите сгущенное молоко и сливочное масло.

Снова взбейте крем.

Для глазури растопите в микроволновой печи шоколад. Добавьте растительное масло и перемешайте.

Измельчите арахис.

Возьмите вафельный корж и выложите на него 2 столовые ложки крема. Равномерно распределите его по коржу и присыпьте арахисовой крошкой. Прослаивая таким же образом, выложите друг на друга остальные коржи.

Покройте вафельный торт шоколадной глазурью. Бока торта обсыпьте крошкой арахиса.

Отправьте торт в холодильник на 5 – 6 часов.

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления вафельного торта: