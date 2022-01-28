Лакомство из детства: вафельный торт с карамельным кремом и арахисом

28 января 2022 , 12:15
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Источник:

ютуб Лизы Глинской

Наполеон или вафельный торт? Уверяем: вы предпочтете последний, приготовленный по этому рецепту – без выпечки. Получается просто, быстро и очень вкусно!

Прослаивается вафельный торт не просто сгущенкой, а карамельным кремом. А к тому же посыпается арахисовой крошкой. Вкуснятина!

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Рецепт вафельного торта

Время: 40 минут (5 – 6 часов на пропитку)
Порции: 6 – 8


Вафельный торт / Фото из инстаграма Лизы Глинской

Ингредиенты для крема:
– 180 граммов сахара;
– 100 миллилитров воды;
– 80 граммов сырых яичных желткова;
– 220 граммов сливочного масла;
– 200 граммов вареной сгущенки;
– 150 граммов обжаренного арахиса;
– 9 вафельных коржей.

Для шоколадной глазури:
– 150 граммов черного шоколада;
– 20 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

  1. В сотейнике растворите сахар с водой и варите сироп, удерживая температуру 116 градусов. Помешивать сироп не нужно, чтобы он не кристаллизовался.
     
  2. Миксером взбейте желтки. Тонкой струйкой влейте горячий сироп и продолжайте взбивать.
     
  3. Когда основа для крема немного остынет – введите сгущенное молоко и сливочное масло.
     
  4. Снова взбейте крем.
     
  5. Для глазури растопите в микроволновой печи шоколад. Добавьте растительное масло и перемешайте.
     
  6. Измельчите арахис.
     
  7. Возьмите вафельный корж и выложите на него 2 столовые ложки крема. Равномерно распределите его по коржу и присыпьте арахисовой крошкой. Прослаивая таким же образом, выложите друг на друга остальные коржи.
     
  8. Покройте вафельный торт шоколадной глазурью. Бока торта обсыпьте крошкой арахиса.
     
  9. Отправьте торт в холодильник на 5 – 6 часов.

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления вафельного торта:

 

Автор: Богданна Рибак