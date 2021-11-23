Слив сильного конкурента или случайность: известно кто покинул "Адскую кухню" в 12 выпуске
Источник:Новый канал
В 12 выпуске реалити-шоу "Адская кухня" поваров в черных кителях ждали новые испытания от Алекса Якутова. Отныне каждый из участников сам несет ответственность за все дальнейшие конкурсы, ведь финал шоу не за горами.
В первом испытании поварам реалити-шоу "Адская кухня" нужно было удивить известных шеф-поваров популярными кулинарными техниками: фламбирование, использование сухого льда, жидкого азота и тому подобное.
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Среди всех участников в черных кителях приз зрительских симпатий получил Антон Белей, а за лучше всего освоенную технику – Александр Громлюк.
Во втором испытании шеф Алекс Якутов решил проверить поваров на креативность и актерское мастерство. Каждому из участников черных кителей нужно было приготовить блюдо соответствующее жанру фильма, который они получили.
Участники "Адской кухни" / Фото новый канал
Особое отличие и три дополнительных балла к собственному рейтингу на "Адской кухне" получил Юрий Диденко.
В реалити-шоу "Адская кухня" состоялся первый ужин для участников в черных кителях. Телересторан был заполнен гостями. Поэтому шестерым поварам пришлось осваивать новое меню, стоять на своем процессе и готовить блюдо в зале, общаясь с гостями. Кстати, как еще один приз от Якутова Юрий Диденко получил мастер-класс от шефа и технологическую карту.
Юрий поделился ею с остальными участниками "Адской кухни", ведь отметил, что он хочет честно соревноваться с сильными поварами, а не подставлять их перед Якутовым.
При таких условиях уровень сервиса не должен был пострадать. Поблажек для поваров не было, ведь в реалити мне нужны сильные игроки,
– отметил шеф.
Перед гостями телересторана "Адская кухня" участники готовили соте из морепродуктов. Все хорошо справились с этой задачей. А вот экзамен на правильную прожарку мяса сдали не все.
Телересторан "Адской кухни" / Фото Новый канал
Равшан Хамидов выбросил блюдо, которое вернули гости. Для участников в черных кителях такие ошибки недопустимы. Поэтому я выгнал его из кухни,
– вспомнил Якутов.
Не справился с прожаркой мяса и Антон Белей, хоть Александр Громлюк пытался научить его правильно определять степень прожарки.
Вслед за Равшаном с кухни выгнали Антона. Поэтому именно этих участников повара номинировали на вылет.
Равшан Хамидов / Фото новый канал
Выбрать того кто останется на проекте, а кто покинет кухню, Якутов доверил самим участникам. Большинство поваров проголосовали за то, что из реалити-шоу должен уйти Равшан Хамидов. Шеф согласился с их решением, поэтому парень снял свой черный китель и покинул "Адскую кухню" навсегда.