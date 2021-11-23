У першому випробуванні кухарям реаліті-шоу "Пекельна кухня" потрібно було здивувати відомих шеф-кухарів популярними кулінарними техніками: фламбування, використання сухого льоду, рідкого азоту тощо.

Читайте також Пекельна кухня 11 випуск: хто отримав омріяний китель, а хто поїхав додому за крок до мрії

Серед всіх учасників в чорних кителях приз глядацьких симпатій отримав Антон Белей, а за найкраще освоєну техніку – Олександр Громлюк.

У другому випробуванні шеф Алекс Якутов вирішив перевірити кухарів на креативність та акторську майстерність. Кожному з учасників чорних кителів потрібно було приготувати страву відповідну до жанру фільму, який вони отримали.



Учасники "Пекельної кухні" / Фото Новий канал

Особливу відзнаку та три додаткові бали до власного рейтингу на "Пекельній кухні" отримав Юрій Діденко.

У реаліті-шоу "Пекельна кухня" відбулася перша вечеря для учасників у чорних кітелях. Телересторан був заповнений гостями. Тож шістьом кухарям довелося опановувати нове меню, стояти на своєму процесі та готувати страву в залі, спілкуючись із гостями. До речі, ще одним прищом від Якутова, Юрій Діденко отримав майстер-клас від шефа та технологічну карту.

Юрій поділився нею з рештою учасників "Пекельної кухні", адже відзначив, що він хоче чесно змагатися з сильними кухарями, а не підставляти їх перед Якутовим.

За таких умов рівень сервісу не мав постраждати. Поблажок для кухарів не було, адже в реаліті мені потрібні сильні гравці,

– відзначив шеф.

Перед гостями телересторану "Пекельна кухня" учасники готували соте з морепродуктів. Усі добре впоралися з цим завданням. А от іспит на правильне просмажування м’яса склали не всі.



Телересторан "Пекельної кухні" / Фото Новий канал

Равшан Хамідов викинув страву, яку повернули гості. Для учасників у чорних кітелях такі помилки неприпустимі. Тому я вигнав його з кухні,

– пригадав Якутов.

Не впорався з просмаженням м'яса і Антон Белей, хоч Олександр Громлюк намагався навчити його правильно визначати ступінь просмажки.

Слідом за Равшаном з кухні вигнали Антона. Тому саме цих учасників кухарі номінували на виліт.



Равшан Хамідов / Фото Новий канал

Обрати того хто залишиться на проєкті, а хто покину кухню, Якутов довірив самим учасникам. Більшість кухарів проголосували за те, що з реаліті-шоу має піти Равшан Хамідов. Шеф погодився з їхнім рішенням, тому хлопець зняв свій чорний кітель та залишив "Пекельну кухню" назавжди.