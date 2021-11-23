В первом испытании поварам реалити-шоу "Адская кухня" нужно было удивить известных шеф-поваров популярными кулинарными техниками: фламбирование, использование сухого льда, жидкого азота и тому подобное.

Читайте также Адская кухня 11 выпуск: кто получил желанный китель, а кто уехал домой в шаге от мечты

Среди всех участников в черных кителях приз зрительских симпатий получил Антон Белей, а за лучше всего освоенную технику – Александр Громлюк.

Во втором испытании шеф Алекс Якутов решил проверить поваров на креативность и актерское мастерство. Каждому из участников черных кителей нужно было приготовить блюдо соответствующее жанру фильма, который они получили.



Участники "Адской кухни" / Фото новый канал

Особое отличие и три дополнительных балла к собственному рейтингу на "Адской кухне" получил Юрий Диденко.

В реалити-шоу "Адская кухня" состоялся первый ужин для участников в черных кителях. Телересторан был заполнен гостями. Поэтому шестерым поварам пришлось осваивать новое меню, стоять на своем процессе и готовить блюдо в зале, общаясь с гостями. Кстати, как еще один приз от Якутова Юрий Диденко получил мастер-класс от шефа и технологическую карту.

Юрий поделился ею с остальными участниками "Адской кухни", ведь отметил, что он хочет честно соревноваться с сильными поварами, а не подставлять их перед Якутовым.

При таких условиях уровень сервиса не должен был пострадать. Поблажек для поваров не было, ведь в реалити мне нужны сильные игроки,

– отметил шеф.

Перед гостями телересторана "Адская кухня" участники готовили соте из морепродуктов. Все хорошо справились с этой задачей. А вот экзамен на правильную прожарку мяса сдали не все.



Телересторан "Адской кухни" / Фото Новый канал

Равшан Хамидов выбросил блюдо, которое вернули гости. Для участников в черных кителях такие ошибки недопустимы. Поэтому я выгнал его из кухни,

– вспомнил Якутов.

Не справился с прожаркой мяса и Антон Белей, хоть Александр Громлюк пытался научить его правильно определять степень прожарки.

Вслед за Равшаном с кухни выгнали Антона. Поэтому именно этих участников повара номинировали на вылет.



Равшан Хамидов / Фото новый канал

Выбрать того кто останется на проекте, а кто покинет кухню, Якутов доверил самим участникам. Большинство поваров проголосовали за то, что из реалити-шоу должен уйти Равшан Хамидов. Шеф согласился с их решением, поэтому парень снял свой черный китель и покинул "Адскую кухню" навсегда.