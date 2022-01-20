Сливочное удовольствие: готовим курочку с грибами и макаронами в одной кастрюле
20 января 2022 , 18:13Читати новину українською
Источник:Сafe delites
Обжаренные куриные окорочка, бережно нарезанные и смешанные со сливочным соусом, макаронами и грибами – идеальный вариант для обеда или ужина. А еще блюдо готовится вместе, в одной кастрюле или глубокой сковороде, что невероятно удобно.
Рецепт макарон с курицей и грибами
- Время: 60 минут
- Порции: 6
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Фото Cafe delites
– 4 штуки куриных бедер без костей и без кожи;
– 1 чайная ложка сушеного базилика;
– соль;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 средняя луковица;
– 4 зубчика чеснока;
– 1/3 стакана белого сухого вина;
– 250 граммов шампиньонов;
– 1 литр куриного бульона;
– 375 миллилитров сливок;
– 1/3 стакана молока;
Дополнительно:
– 300 граммов макарон пенне;
– 1 стакан свежего тертого сыра пармезан;
– горсть свежей измельченной петрушки.
Приготовление:
- Сдобрите куриные окорочка сушеным базиликом, солью и черным молотым перцем.
- Разогрейте масло на среднем огне, добавьте куриные окорочка и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Выньте и отложите.
- Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок. Влейте белое вино и тушите 5 минут.
- Добавьте нарезанные шампиньоны и жарьте еще 3 минуты. Затем влейте бульон, сливки, соль и перец – доведите до медленного кипения.
- Добавьте макароны и тушите, пока они не станут аль-денте (15 минут), периодически помешивая.
Фото Cafe delites
- Посыпьте сыром пармезан. Снимите блюдо с огня и дайте постоять 5 минут, чтобы соус загустел.
- Курицу нарежьте полосками и перемешайте с макаронами.
- Посыпьте блюдо свежей петрушкой.
Приятного аппетита!