Сливочное удовольствие: готовим курочку с грибами и макаронами в одной кастрюле

18:13

Обжаренные куриные окорочка, бережно нарезанные и смешанные со сливочным соусом, макаронами и грибами – идеальный вариант для обеда или ужина. А еще блюдо готовится вместе, в одной кастрюле или глубокой сковороде, что невероятно удобно.