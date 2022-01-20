Сливочное удовольствие: готовим курочку с грибами и макаронами в одной кастрюле

20 января 2022 , 18:13
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Источник:

Сafe delites

Обжаренные куриные окорочка, бережно нарезанные и смешанные со сливочным соусом, макаронами и грибами – идеальный вариант для обеда или ужина. А еще блюдо готовится вместе, в одной кастрюле или глубокой сковороде, что невероятно удобно.

Рецепт макарон с курицей и грибами

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6

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Фото Cafe delites

Ингредиенты:
– 4 штуки куриных бедер без костей и без кожи;
– 1 чайная ложка сушеного базилика;
– соль;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 средняя луковица;
– 4 зубчика чеснока;
– 1/3 стакана белого сухого вина;
– 250 граммов шампиньонов;
– 1 литр куриного бульона;
– 375 миллилитров сливок;
– 1/3 стакана молока;
Дополнительно:
– 300 граммов макарон пенне;
– 1 стакан свежего тертого сыра пармезан;
– горсть свежей измельченной петрушки.

Приготовление:

  1. Сдобрите куриные окорочка сушеным базиликом, солью и черным молотым перцем.
  1. Разогрейте масло на среднем огне, добавьте куриные окорочка и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Выньте и отложите.
  1. Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок. Влейте белое вино и тушите 5 минут.
  1. Добавьте нарезанные шампиньоны и жарьте еще 3 минуты. Затем влейте бульон, сливки, соль и перец – доведите до медленного кипения.
  1. Добавьте макароны и тушите, пока они не станут аль-денте (15 минут), периодически помешивая.


Фото Cafe delites

  1. Посыпьте сыром пармезан. Снимите блюдо с огня и дайте постоять 5 минут, чтобы соус загустел.
  1. Курицу нарежьте полосками и перемешайте с макаронами.
  1. Посыпьте блюдо свежей петрушкой.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак