Рецепт макарон с курицей и грибами

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6

Читайте также Как вернуться в форму после праздников: ТОП-5 советов


Фото Cafe delites

Приготовление:

  1. Сдобрите куриные окорочка сушеным базиликом, солью и черным молотым перцем.
  1. Разогрейте масло на среднем огне, добавьте куриные окорочка и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Выньте и отложите.
  1. Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок. Влейте белое вино и тушите 5 минут.
  1. Добавьте нарезанные шампиньоны и жарьте еще 3 минуты. Затем влейте бульон, сливки, соль и перец – доведите до медленного кипения.
  1. Добавьте макароны и тушите, пока они не станут аль-денте (15 минут), периодически помешивая.


Фото Cafe delites

  1. Посыпьте сыром пармезан. Снимите блюдо с огня и дайте постоять 5 минут, чтобы соус загустел.
  1. Курицу нарежьте полосками и перемешайте с макаронами.
  1. Посыпьте блюдо свежей петрушкой.

Приятного аппетита!